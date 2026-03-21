كيف كشف تمرين رياضي موقع حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول الدقيق؟

كشفت صحيفة لو موند الفرنسية، عن حادثة غير معتادة تسبّب فيها أحد أفراد طاقم البحرية الفرنسية، بعدما أدت بيانات نشاط رياضي نُشرت عبر تطبيق Strava إلى تحديد موقع حاملة الطائرات "شارل دي جول" بشكل غير مقصود.

وبحسب التفاصيل، قام أحد البحارة بتسجيل تمرين جري على متن السفينة في 13 مارس، حيث بلغت المسافة نحو 7.3 كيلومترات خلال نحو 35 دقيقة. وتم تحميل البيانات على حساب عام في التطبيق، ما أتاح الاطلاع على موقع السفينة تقريبًا في الوقت الفعلي.

وكانت حاملة الطائرات قد أُرسلت في مهمة إلى شرق البحر المتوسط بأمر من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في إطار مهام أمنية مرتبطة بالانتشار البحري الفرنسي في المنطقة. ورغم أن وجود السفينة لم يكن سريًا، فإن الحادثة كشفت موقعها الدقيق، وهو ما أثار انتقادات تتعلق بأمن المعلومات.

وأشارت تقارير إلى أن استخدام تطبيقات تتبع اللياقة قد يؤدي أحيانًا إلى تسريب بيانات حساسة دون قصد، خاصة عندما يتم نشر الأنشطة بشكل علني، الأمر الذي قد يتيح تتبع تحركات أفراد أو وحدات عسكرية.

من جهته، أكد الجيش الفرنسي أن نشر مثل هذه البيانات لا يتوافق مع اللوائح المعمول بها، مشيرًا إلى أن أفراد الطواقم يتم توجيههم بشكل مستمر حول مخاطر مشاركة المعلومات عبر التطبيقات العامة، وأن الإجراءات المناسبة ستُتخذ بحق المخالفين.