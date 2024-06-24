رئيس الأركان الأمريكي يحذر من صراع أوسع نطاقاً في لبنان قد يجر إيران للداخل

حذر رئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال تشارلز براون، اليوم (الاثنين)، من أن الولايات المتحدة ستجد صعوبة في مساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها في حالة نشوب حرب واسعة النطاق ضد حزب الله، مشيراً إلى الهجوم الإيراني في أبريل الماضي. وشدد براون على أن الهجوم الإسرائيلي "قد يزيد من خطر نشوب صراع أوسع نطاقاً قد يجر إيران والفصائل الشيعية التي تمولها إلى الداخل".

وأضاف براون: "أود أن أقول إنه من الأفضل لإيران أن تقدم المزيد من المساعدات لحزب الله". وقد أفادت تقارير بأن الميليشيات الموالية لإيران في العراق تستعد لمساعدة حزب الله في القتال ضد إسرائيل. وفي نشرة الأخبار المسائية في كان 11، نُشرت محادثة لمسؤول عراقي ذكر أن الفصائل تعتبر حزب الله رادعًا رئيسيًا، وبالتالي فهي مهتمة بالانضمام فعليًا إلى القتال في لبنان. ومنذ بداية الحرب، دأبت هذه الميليشيات على إطلاق الطائرات بدون طيار والصواريخ على إسرائيل.

كما طُرحت مسألة جاهزية الفصائل للانضمام إلى القتال في اجتماع عقد مؤخراً في بغداد بين رؤساء الميليشيات الشيعية في العراق ووزير الخارجية الإيراني. وحتى الآن، فإن الميليشيا الشيعية الوحيدة التي وصلت فعلياً من خارج جنوب لبنان لمساعدة حزب الله هي ميليشيا "الإمام الحسين" التي تنشط في سوريا.

في غضون ذلك، أُعلن هذا الصباح على الشبكة B أن جزءًا كبيرًا من نظام الاستشارة القانونية، الذي تم تجنيده في 7 أكتوبر لصالح الشمال، تم تقليصه بشكل كبير لاحقًا - ولم يتم تجنيده مرة أخرى. وأوضحت مصادر مطلعة على التفاصيل أنه رغم تصريحات السياسيين التي تؤكد بقاء حدة الحرب في الشمال دون تغيير، فإن هؤلاء المستشارين تفرقوا.

وأوضحت المصادر أن جهاز الاستشارة القانونية هو المسؤول فعلياً عن إعطاء التعليمات وفقاً لقوانين الحرب. كما يجب على المستشارين إقرار الأهداف ونحوها بما يتناسب مع الحرب وأهدافها.

وتواجه إسرائيل تحديات كبيرة في حال استمرار التصعيد مع حزب الله، خاصة مع إمكانية انخراط ميليشيات شيعية إضافية من المنطقة. ومن جهة أخرى، يبقى السؤال حول كيفية توازن الولايات المتحدة بين دعمها لإسرائيل والضغوط الدولية المتزايدة لتهدئة الأوضاع ومنع تصاعد الصراع إلى حرب إقليمية واسعة.