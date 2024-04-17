مجلس النواب في الكونغرس يمرر قانون الكبتاغون 2 الذي يفرض عقوبات إضافية على سوريا

وبعدما أصبح القانون سارياً، فرضت الولايات المتحدة بموجبه عقوبات على كيانات وأشخاص من النظام أو مرتبطين به، على خلفية تورطهم بتجارة المخدرات.

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يظهر مبنى الكونغرس الأمريكي عند شروق الشمس في 7 فبراير 2024 في واشنطن.
يظهر مبنى الكونغرس الأمريكي عند شروق الشمس في 7 فبراير 2024 في واشنطن.AP Photo/Jose Luis Magana, FIle

قام مجلس النواب في الكونغرس الأميركي، أمس الثلاثاء، بتمرير قانون الكبتاغون 2، الذي يفرض عقوبات إضافية على سوريا على خلفيه تصنيع وترويج وتهريب وتجارة المخدرات عبر العالم، لا سيما عقار الكبتاغون.

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وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد صادق على قانون الكبتاغون 1، لمكافحة مخدرات على النظام السوري وحليفه حزب الله اللبناني، نهاية العام 2022، وذلك بعدما مرره الكونغرس بغرفتيه، النواب والشيوخ. 

وبعدما أصبح القانون سارياً، فرضت الولايات المتحدة بموجبه عقوبات على كيانات وأشخاص من النظام السوري أو مرتبطين به، على خلفية تورطهم بتجارة المخدرات.

لكن منظمات سورية – أميركية، وجماعات الضغط السورية في أميركا، وجدت أن مفاعيل القانون غير كافية للحد من محاصرة تجارة المخدرات في سوريا، فعملت على طرح "الكبتاغون 2"، منذ خريف العام الماضي.

ويحظى القانون الجديد بتأييد من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وكانت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي قد أجازته في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 بإجماع 44 صوتاً مؤيداً مقابل صفر صوت معترض.

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