نتنياهو يشعل الجدل بظهوره بخريطة للمغرب بدون منطقة الصحراء

أثار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في مقطع فيديو من لقاء على قناة LCI، يحمل خريطة تظهر المغرب بدون منطقة الصحراء.

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وفي تعليق سريع على الحدث، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية للإعلام العربي، حسن كعبية، في تدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقاً): "بسبب خطأ غير مقصود تم إثارة ضجة إعلامية كبيرة بخصوص خارطة استعملها السيد بنيامين نتنياهو تظهر فيها خارطة المغرب مبتورة عن صحرائها.. لهذا أقدم توضيحاً لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وشعبه العزيز وحكومته الموقرة قائلاً: ’المغرب في صحرائه إلى أن يرث الله الأرض وما عليها‘.. كما أننا نعتذر عن هذا الخطأ التقني.. إسرائيل والمغرب خاوه خاوه ولن نتراجع عن اعترافنا التاريخي بمغربية الصحراء."

وكانت إسرائيل قد أعلنت اعترافها بسيادة المغرب على أراضي الصحراء ، وذلك وفقاً لبيان للديوان الملكي المغربي صدر في عام 2023.

يذكر أن المغرب يسعى منذ فترة طويلة للاعتراف بسيادته على إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه، لكن لاالأمم المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي يعترفان بسيادته على هذه المنطقة وذلك بسبب النزاع الذي تقوده جبهة البوليساريو التي ترفض عرض الحكم الذاتي الذي عرضته السلطات المغربية.