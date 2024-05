نتنياهو يشعل الجدل بظهوره بخريطة للمغرب بدون منطقة الصحراء

أثار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في مقطع فيديو من لقاء على قناة LCI، يحمل خريطة تظهر المغرب بدون منطقة الصحراء.

https://twitter.com/i/web/status/1796287236771610830