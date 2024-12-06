بسبب التدخل الروسي: المحكمة الرومانية تلغي نتائج الانتخابات الرئاسية

أعلنت المحكمة الدستورية في رومانيا عن إلغاء نتائج الجولة الأولى من عملية الانتخابات الرئاسية (دور رمزي في البلاد) التي فاز فيها مرشح اليمين المتطرف كلين جيورجيسكو، بسبب مزاعم التدخل الروسي .

ويعني القرار التاريخي أن الجولة الثانية التي كان من المقرر إجراؤها، الأحد الوشيك، لن تقام. ويأتي القرار وسط احتجاجات ومخاوف من التدخل الأجنبي، بعد أن كشفت وثائق من مجلس الأمن الأعلى في رومانيا عن أدلة على "هجمات روسية هجينة عدوانية". القرار نهائي ويتطلب من الحكومة الرومانية إعادة تشغيل الجدول الزمني للانتخابات.

وقد تأثر القرار بالأدلة التي تشير إلى أن جيورجيسكو كان مدعومًا بالتدخل المحتمل في شبكة التواصل الاجتماعي "تيك توك" - حيث أدار حملته إلى حد كبير - من خلال الخوارزميات والحسابات المنسقة والترويج المدفوع، وفقًا لتقرير رويترز. بالإضافة إلى ذلك، جاء جيورجيسكو في المركز الأول في الجولة الأولى من الانتخابات، على الرغم من حصوله في استطلاعات الرأي على 5٪ فقط من التأييد.