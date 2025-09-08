قد يعجبك أيضًا -

أعلن رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، اليوم (الإثنين) أن بلاده ستزيد الضغط على إسرائيل من خلال فرض حظر على الأسلحة، حيث سيُمنع، من بين أمور أخرى، السفن والطائرات التي تحمل أسلحة في طريقها إلى إسرائيل من الرسو في الموانئ الإسبانية أو دخول المجال الجوي للبلاد.

كما أعلن سانشيز أن إسبانيا ستزيد أيضًا المساعدات للسلطة الفلسطينية والأونروا، وستفرض حظرًا على البضائع المنتجة في الضفة الغربية. وقال سانشيز: "نأمل أن تساعد هذه الخطوات في زيادة الضغط على رئيس الحكومة نتنياهو وحكومته لتخفيف بعض المعاناة التي يعاني منها السكان الفلسطينيون". وأضاف أن إسبانيا ستحظر أيضًا دخول أي شخص شارك بشكل مباشر فيما وصفه سانشيز "إبادة جماعية" إلى البلاد.

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر رد بشدة وقال: "حكومة إسبانيا تقود خطًا عدائيًا ضد إسرائيل، بخطاب متطرف وملئ بالكراهية. محاولة الحكومة الفاسدة تحويل الانتباه من قضايا فساد خطيرة من خلال هجوم متواصل ضد إسرائيل وضد السامية هي محاولة شفافة."

وأضاف: "النشاط الهوسي للحكومة الإسبانية الحالية ضد إسرائيل يبرز على خلفية علاقاتها مع أنظمة ديكتاتورية مظلمة - من نظام الملالي في إيران وحتى حكومة مادورو في فنزويلا". وأضاف: "يبرز أيضًا غياب الوعي التاريخي بجرائم إسبانيا ضد الشعب اليهودي، بما في ذلك جرائم محاكم التفتيش، التحويلات الدينية القسرية، وحتى طرد اليهود من إسبانيا - التطهير العرقي الكامل لليهود من إسبانيا في نهاية القرن الخامس عشر".

كما أوضح: "ليست كل انتقادات لسياسة إسرائيل تُعد معاداة للسامية. لكن عندما تتسم هذه الانتقادات بالشيطنة، نزع الشرعية والمعايير المزدوجة – فهذا يُعد معاداة للسامية بحسب تعريف IHRA. لذلك، لم يعد بالإمكان الامتناع عن اتخاذ عقوبات شخصية بحق أعضاء في الحكومة الإسبانية الذين تجاوزوا كل الخطوط الحمراء. نائبة رئيس وزراء إسبانيا ووزيرة العمل، يولاندا دياز، سيُحظر دخولها إلى إسرائيل ولن نجري معها أي علاقة. وستُفرض عقوبات مماثلة على سيرا ريغو، وزيرة الشباب والأطفال، من نفس الحزب. سيُحظر دخولها إلى إسرائيل ولن تُقام معها أي علاقة."