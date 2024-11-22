بايدن يهاجم المحكمة الجنائية: "إصدار أوامر الاعتقال - أمر مشين"

أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن بشدة مذكرة الاعتقال التي أصدرتها محكمة الجنايات في لاهاي بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت.

وقال بايدن: "إن إصدار المحكمة لمذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت أمر شائن. واسمحوا لي أن أوضح مرة أخرى ما قد تلمح إليه المحكمة هنا: لا ينبغي مقارنة إسرائيل بحماس. سنقف دائمًا إلى جانب إسرائيل في حالات التهديد ضد أمنها".

كما هدد زعيم الأغلبية القادم في مجلس الشيوخ جون ثون بفرض عقوبات على المحكمة إذا لم يتم إلغاء أوامر الاعتقال. "إذا لم يتحرك زعيم الأغلبية شومر، فإن الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ستقف إلى جانب حليفتنا المركزية إسرائيل وتقلب ذلك- والتشريع الذي سنتقدم به كأولوية قصوى في الكونجرس المقبل".

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

ورد رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو الليلة الماضية على قرار المحكمة بإصدار مذكرات اعتقال بحقه، وقال: "هذا يوم أسود في تاريخ الأمم. المحكمة الدولية في لاهاي، التي أنشئت لحماية الإنسانية، أصبحت اليوم عدوا للإنسانية. قررت هذه المحكمة المنحازة إصدار مذكرات اعتقال بحقي وضد وزير الأمن السابق يوآف غالانت، بتهمة لا أساس لها من الصحة بأننا من المفترض أننا ارتكبنا "جرائم ضد الإنسانية"، بينما الحقيقة عكس ذلك تماما، فهذا إفلاس حقيقي. هذا ينتهك الحق الطبيعي للديمقراطيات في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب القاتل".

في الواقع، ستحاكم الدعوى نتنياهو وغالانت بتهم جرائم "جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وقتل واضطهاد وأعمال غير إنسانية ارتكبت في الفترة من 8 أكتوبر/تشرين أول 2023 حتى 20 مايو/ايار 2024، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة الطلبات لأوامر الاعتقال". كما أشارت المحكمة إلى أن الاثنين انتهكا اتفاقية جنيف لعام 1949.

علاوة على ذلك - تدعي المحكمة أن الاثنين استخدما أسلوب التجويع "كأسلوب للقتال". وجاء في الرسالة أيضاً أن "الرجلين حجبا عمدا وعن علم عن السكان المدنيين في غزة المواد الأساسية لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والدواء والإمدادات الطبية، وكذلك الوقود والكهرباء". وأدت كل هذه الأمور، منفردة، إلى وفاة أطفال نتيجة الجفاف وسوء التغذية وعدم الحصول على التدابير الطبية الكافية. ومع ذلك، صنفت النيابة الادعاء بأن ما حدث في غزة خلال عام الحرب يندرج في خانة "الإبادة الجماعية".