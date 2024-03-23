ما هو تنظيم داعش خراسان الذي هاجم حفلا في موسكو؟

أكد مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة لديها معلومات استخباراتية تؤكد إعلان تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم بالرصاص أسفر عن سقوط قتلى استهدف حفلا موسيقيا قرب موسكو، أمس الجمعة.

وكان قد ظهر تنظيم داعش - ولاية خراسان في شرق أفغانستان أواخر 2014 وسرعان ما ذاع صيته بسبب وحشيته الشديدة، واستمد اسم خراسان من كلمة قديمة أطلقت على منطقة شملت أجزاء من إيران وتركمانستان وأفغانستان.

وشهد عدد أعضاء التنظيم، وهو أحد أكثر التنظيمات الإقليمية التابعة لداعش نشاطا، انخفاضا منذ تسجيله أعلى مستوياته في 2018 تقريبا، وألحقت حركة طالبان والقوات الأميركية خسائر فادحة بالتنظيم.

ومن جهتها، قالت الولايات المتحدة إن قدرتها على زيادة النشاط الاستخباراتي ضد الجماعات المتطرفة في أفغانستان مثل داعش - ولاية خراسان تراجعت منذ انسحاب القوات الأميركية من البلاد في 2021.

ولدى داعش- ولاية خراسان تاريخ من الهجمات، منها هجمات استهدفت مساجد داخل أفغانستان وخارجها.

وفي وقت سابق من العام الجاري، اعترضت الولايات المتحدة اتصالات تؤكد أن التنظيم نفذ تفجيرين في إيران أسفرا عن مقتل قرابة 100 شخص، وفي سبتمبر 2022، أعلن مسلحو التنظيم مسؤوليتهم عن تفجير انتحاري تسبب في سقوط قتلى بالسفارة الروسية في كابل.

وكان التنظيم مسؤولا عن هجوم على مطار كابل الدولي في 2021 أدى إلى مقتل 13 جنديا أميركيا وعشرات المدنيين خلال عملية الإجلاء الأميركية الفوضوية من أفغانستان.

وقال أكبر جنرال أميركي في الشرق الأوسط في وقت سابق من الشهر الجاري، إن داعش - ولاية خراسان يمكن أن تهاجم مصالح أميركية وغربية خارج أفغانستان "خلال أقل من 6 أشهر ودون سابق إنذار".