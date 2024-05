تصنيف يضع ولي العهد السعودي ضمن أقوى 5 قادة على مستوى العالم للعام 2023

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصنيفا نشره موقع "انسايدرمونكي" الذي يعنى بالشؤون المالية والاقتصادية عدد فيه أقوى 5 قادة على مستوى العالم للعام 2023، وورود اسم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان ضمن القائمة.

وجاء ولي العهد السعودي في المرتبة الرابعة حيث ذكر التقرير: "محمد بن سلمان آل سعود هو ولي العهد ورئيس الوزراء الحالي للمملكة العربية السعودية. كما يشغل منصب رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ورئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية. وبما أن المملكة العربية السعودية لديها واحدة من أكثر الأسواق ربحية للشركات الدولية، إلى جانب جيش قوي واحتياطيات نفطية غنية، فإن محمد بن سلمان هو شخص مؤثر بشكل كبير في السياسة العالمية".

https://twitter.com/i/web/status/1785280123261902913