اختراق بالعلاقات الجزائرية الفرنسية: تفاهمات بين ماكرون وتبون لحل الأزمة بين البلدين

اختراق في العلاقات الجزائرية الفرنسية: اتفق الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، على تجاوز الأزمة السياسية بين البلدين، وتمت تحديد موعد زيارة لوزيري العدل والخارجية الفرنسيين إلى الجزائر الأسبوع المقبل.

ووفق بيان الرئاسة الجزائرية اتفق الزعيمان في اتصال هاتفي مطول على :"على ضرورة الاستئناف الفوري للتعاون في مجال الهجرة بشكل موثوق وسلس وفعّال، والذي يتيح مُعالجة جميع جوانب حركة الأشخاص بين البلدين"، واتفقا بصورة مبدئية على عقد اجتماع بينهما خلال الفترة القريبة، في إشارة إلى إعادة بعث برنامج زيارة تبون إلى باريس والتي كانت مقررة في يناير/كانون الثاني ثم مايو/أيار 2023، الا انها لم تجري بسبب رفض الرئيس الجزائري لبرنامج الزيارة.

وشدد على البيان على أن "الإسراع في إضفاء الطابع الطموح الذي يرغب قائدا البلدين في منحه للعلاقة بين فرنسا والجزائر، سيقوم وزير الخارجية، جان نويل بارو، بزيارة إلى الجزائر في السادس إبريل/نيسان القادم"، و"ستتيح هذه الزيارة الفرصة لتحديد تفاصيل برنامج العمل الطموح هذا، وتفاصيله التنفيذية وكذا جدوله الزمني"

وذكر بيان الرئاسة الجزائرية أن "الرئيسان تحادثا بشكل مطول وصريح وودّي حول وضع العلاقات الثنائية والتوترات التي تراكمت في الأشهر الأخيرة، وجددا الرغبة في العودة إلى اتفاق الجزائر الموقع في أغسطس/آب 2022، خلال الزيارة التي قام بها الرئيس ماكرون إلى الجزائر، وكذلك استئناف الحوار المثمر وفقاً لاتفاق الجزائر، والذي أفضى إلى تسجيل بوادر هامة في مجال الذاكرة، لا سيما من خلال إنشاء اللجنة المشتركة للمؤرخين الفرنسيين والجزائريين، وإعادة رفاة شهداء المقاومة والاعتراف بالمسؤولية عن مقتل الشهيدين علي بومنجل والعربي بن مهيدي".

كما "اتفق الرئيسان على استئناف التعاون الأمني بين البلدين فوراً"، وأنه وفقاً "للمصالح الاستراتيجية والأمنية للبلدين، وكذا التحديات والأزمات التي تواجه كلاً من أوروبا والحوض المتوسطو - أفريقي، كلها عوامل تتطلب العودة إلى حوار متكافئ بين البلدين باعتبارهما شريكين وفاعلين رئيسيين في أوروبا وأفريقيا، مُلتزمين تمام الالتزام بالشرعية الدولية وبالمقاصد والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة".

وشدد البيان على العودة إلى "العمل سوياً بشكل وثيق وبروح الصداقة"، كما جددا تأكيدهما على ضرورة "الاستئناف الفوري للتعاون في مجال الهجرة على نحو موثوق وسلس وفعّال، بما يُتيح مُعالجة جميع جوانب حركة الأشخاص بين البلدين وفقاً لنهج قائم على تحقيق نتائج تستجيب لانشغالات كلا البلدين"، وتطرقا الى "التعاون القضائي بين البلدين، فقد اتفق الرئيسان على استئناف التبادل والتعاون في هذا المجال ووافقا على تجسيد الزيارة المرتقبة لوزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، إلى الجزائر".

كما تقرر أن "تستأنف اللجنة المشتركة للمؤرخين عملها فوراً، وستجتمع قريباً في فرنسا"، على أن ترفع مخرجات أشغالها ومقترحاتها الملموسة إلى رئيسي الدولتين قبل صيف 2025. وأشاد الرئيسان بما أنجزته اللجنة المشتركة للمؤرخين التي أنشئت بعد زيارة ماكرون السابقة إلى الجزائر.

وشدد الزعيمان على أهمية تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين في المجالات المستقبلية، وتعهدا بالعمل على تعزيز التجارة والاستثمار في إطار مراعاة مصالح البلدين. و"أبلغ الرئيس ماكرون الرئيس تبون بدعم فرنسا لمراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي".

وتطرقت المحادثة الى قضية الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، " حيث جدّد الرئيس ماكرون ثقته في حكمة وبصيرة الرئيس تبون ودعاه إلى القيام بلفتة صفح وإنسانية تجاه بوعلام صنصال، وذلك بسبب جيل الكاتب وحالته الصحية". وأدان القضاء الجزائري صنصال بالسجن خمس سنوات بتهم تخص المساس بالوحدة الوطنية، على خلفية تصريحات أدلى بها تتعلق بالتراب الجزائري.