إسبانيا تعلن انضمامها إلى جنوب إفريقيا في دعواها بمحكمة العدل الدولية على إسرائيل

أعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، الخميس، أن مدريد ستنضم لدعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد عمليات إسرائيل في قطاع غزة. وقال ألباريس: "يبدو أن تطبيق إجراءات محكمة العدل الدولية الاحترازية حيال إسرائيل لا يزال بعيداً".

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وأضاف وزير الخارجية الإسباني أن بلاده تنضم إلى الدعوى لمساعدة محكمة العدل الدولية ولأن الإجراءات الاحترازية لا تطبق. وأوضح أن هذا القرار يأتي في إطار دعم الجهود الدولية لتحقيق العدالة وتعزيز القانون الدولي، مشيراً إلى التزام إسبانيا بمبادئ حقوق الإنسان والسلام.

انضمام إسبانيا إلى هذه الدعوى يعكس القلق الدولي المتزايد بشأن الوضع في قطاع غزة، حيث تستمر المواجهات والتوترات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين. تعكس هذه الخطوة الدعم الأوروبي المتزايد للجهود الدولية الرامية إلى معالجة النزاعات من خلال الوسائل القانونية والدبلوماسية.

من المتوقع أن تؤثر هذه الخطوة على العلاقات الدبلوماسية بين إسبانيا وإسرائيل، والتي قد تتطلب جهوداً دبلوماسية مكثفة لتجنب تصاعد التوترات بين البلدين.