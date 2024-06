إسبانيا تعلن انضمامها إلى جنوب إفريقيا في دعواها بمحكمة العدل الدولية على إسرائيل

أعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، الخميس، أن مدريد ستنضم لدعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد عمليات إسرائيل في قطاع غزة. وقال ألباريس: "يبدو أن تطبيق إجراءات محكمة العدل الدولية الاحترازية حيال إسرائيل لا يزال بعيداً".

