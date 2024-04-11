توتر في العلاقات بين إسرائيل وأيرلندا عقب تصريحات رئيس الوزراء الأيرلندي القادم

وجهت وزارة الخارجية الإسرائيلية انتقادات حادة إلى رئيس الوزراء الأيرلندي القادم، سيمون هاريس، على خلفية تصريحاته التي وصف فيها تصرفات إسرائيل بأنها "مثيرة للاشمئزاز وشنيعة". الوزارة أشارت إلى أن هاريس في أول خطاب له كرئيس للوزراء أبرز الأحداث في غزة دون الإشارة إلى المختطفين الإسرائيليين الـ 133 الذين يُعتقد أنهم محتجزون لدى حماس منذ ستة أشهر.

البيان أضاف أن التعليقات الأيرلندية تأتي في أعقاب الإعلان عن تقديم جوائز إضافية لما وصفته بـ "الإرهاب"، في إشارة إلى الرأي القانوني من جنوب أفريقيا الذي يدعم حماس، والتوجه نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية في المستقبل.

وزارة الخارجية الإسرائيلية ذكرت أيضاً العنف الذي وقع ضد اليهود والإسرائيليين، مشيرة إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تُنسب إلى حماس. وأكدت أن إسرائيل ستستمر في حماية مواطنيها وفقًا للقانون الدولي، وتعهدت بالعمل من أجل إعادة المختطفين إلى ديارهم والتصدي لما وصفته بـ "إرهاب حماس".