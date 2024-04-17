تاسع مبعوث إلى ليبيا يرحل.. الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا يقدم استقالته

قدم عبدالله باتيلي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيس بعثة السلام بصورة مفاجئة، استقالته للأمين العام، أنطونيو غويتيريش، مساء أمس الثلاثاء، بكل حسرة وحزن، وقال للصحافيين بالأمم المتحدة في نيويورك بعد أن أطلع مجلس الأمن الدولي على الوضع في ليبيا "بالنسبة لي، فقد بذلت قصارى جهدي".

ووصف الدبلوماسي السينغالي المخضرم السياسيين الليبيين بالأنانيين والمتكالبين، الذين يقدمون مصالحهم على مصالح البلاد والمواطنين التواقين إلى الحرية.

ومما قاله أيضا في وصف القيادات الليبية: إنهم "لا يملكون النوايا الحسنة لإدارة البلاد، بل يحرصون فقط على مناصبهم، وليس على مصلحة الشعب الليبي، ويشعرون بالراحة في مناصبهم هذه"، كما اعتبر أن "ليبيا أصبحت ميدان قتال وتصارع على المصالح، مع استخدام عدة أطراف أجنبية لأراضيها كأرض صراع واقتتال".

إذا رسم باتيلي صورة قاتمة لمستقبل ليبيا، فيما شدد على توق الليبيين إلى التغيير، والحرية وإصلاح البلاد.

ولعل ما زاد الطين بلة أن الدبلوماسي السينغالي الذي تكلم بألم وحرقة، هو تاسع مبعوث خاص إلى ليبيا، يأتي ويرحل من دون تغيير يذكر بعد مرور أكثر من 13 سنة على الحرب وإسقاط النظام السابق.

لكن مصير باتيلي يبقى في يد الأمين العام الذي يتمتع وحده دون سواه بصلاحية قبول الاستقالة أو رفضها، أو ربما الطلب منه البقاء لفترة محددة في منصبه إلى حين العثور على بديل.