"حل للحرب في أوكرانيا": ترامب وبوتين يتحدثان

ذكرت صحيفة واشنطن بوست، الأحد، أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، وناقشا الحرب في أوكرانيا، وفقا لما أفادت به مصادر مقربة.

وبحسب المصدر المطلع على التفاصيل، فإن ترامب نصح الرئيس الروسي خلال الاتصال بعدم تصعيد الحرب في أوكرانيا، وذكّره بالوجود العسكري الكبير لواشنطن في أوروبا. وناقش الاثنان أهداف السلام في أوروبا و"حل الحرب في أوكرانيا".

وكما تذكرون، رفض الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن التحدث مع بوتين طوال فترة ولايته. وفي الوقت نفسه، أفيد أن حكومة أوكرانيا لم تعارض وجود المحادثة.

تجدر الإشارة إلى أن فريق ترامب الانتقالي لم يوقع بعد اتفاقا مع إدارة الخدمات العامة، وهو إجراء معياري للانتقالات الرئاسية. ولا يثق ترامب ومساعدوه في المسؤولين الحكوميين بعد تسريب نصوص المحادثات مع الرئيس خلال فترة ولايته الأولى. وقال أحد الأشخاص المطلعين على التفاصيل لصحيفة واشنطن بوست: "إنهم يتصلون فقط بترامب مباشرة".