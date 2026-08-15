تصنيف شنغهاي: الجامعات الإسرائيلية ضمن أفضل 100 جامعة في العالم

حازت مؤسستان إسرائيليتان على مكانة ضمن أفضل 100 جامعة في العالم في تصنيف شنغهاي المرموق لعام 2026، والذي نُشر، اليوم السبت. ويحتل معهد وايزمان للعلوم المرتبة 71 عالميًا، بينما تحتل الجامعة العبرية في القدس المرتبة 89.

مع ذلك، انخفض عدد الجامعات الإسرائيلية ضمن أفضل 100 جامعة مقارنةً بالعام الماضي. فقد خرج معهد التخنيون، الذي كان يحتل المرتبة 97 في عام 2025، من قائمة أفضل 100 جامعة هذا العام.ولا تزال الجامعات الأمريكية الكبرى تهيمن على المراكز الثلاثة الأولى. إذ تحتفظ جامعة هارفارد بالمركز الأول، تليها جامعة ستانفورد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT).

ويُعدّ التصنيف الأكاديمي للجامعات العالمية (ARWU)، الذي يُنشر سنويًا، أحد أكثر تصنيفات الجامعات الدولية تأثيرًا.ويُقيّم هذا التصنيف حوالي 2500 مؤسسة تعليم عالٍ حول العالم بناءً على معايير عديدة تتعلق أساسًا بالبحث العلمي والتميز العلمي. يأخذ التصنيف في الاعتبار، على وجه الخصوص، كمية ونوعية المنشورات العلمية في المجلات الدولية الرائدة، بالإضافة إلى عدد الخريجين والباحثين الحائزين على جائزة نوبل أو ميدالية فيلدز.

ورغم انخفاض عدد المؤسسات الإسرائيلية ضمن قائمة أفضل 100 مؤسسة، فإن معهد وايزمان والجامعة العبرية يحافظان بذلك على مكانة إسرائيل بين الدول الممثلة على أعلى مستوى في البحث الأكاديمي العالمي.