السعودية الخامسة عالميا والأولى عربيا في الإنفاق العسكري لعام 2023 والجزائر الثانية عربيا

سجلت السعودية المرتبة الخامسة كأكبر منفق عسكري على مستوى العالم عام 2023 والأولى على المستوى العربي، حيث ارتفع انفاقها العسكري بنسبة 4.3% الى ما يقدر بنسبة 75.8 مليار دولار، أو 7.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، جاء ذلك وفقا لبيانات جديدة حول الإنفاق العسكري العالمي والصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI).

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وتعتبر السعودية المصدر الأكبر للنفط الخام في العالم، ونتج تلك الزيادة عن تمويل إنفاقها العسكري في عام 2023 جزئيًا على خلفية زيادة الطلب على النفط غير الروسي، وارتفاع أسعار النفط بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ووفقا للبيانات الصادرة عن المعهد الدولي ، بلغ إجمالي الإنفاق العسكري العالمي 2443 مليار دولار في عام 2023 مسجلا مستوى قياسي تاريخي بزيادة قدرها 6.8% بالقيمة الحقيقية عن عام 2022، وتعتبر هذه أكبر زيادة على أساس سنوي منذ عام 2009. ويعود ارتفاع الإنفاق العسكري العالمي في عام 2023 في المرتبة الأولى إلى الحرب في أوكرانيا وتصاعد التوترات الجيوسياسية في آسيا والشرق الأوسط.

ووفقا للبيانات، ارتفع الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط بنسبة 9.0% إلى حوالي 200 مليار دولار في عام 2023. وكانت هذه أكبر زيادة سنوية خلال الفترة ما بين 2014 و2023،حيث ارتفع الإنفاق لأكبر ثلاثة منفقين عسكريين في الشرق الأوسط ليشمل السعودية وإسرائيل وتركيا.

وحلت الجزائر في المرتبة الثانية عربيا بعد السعودية، حيث احتلت المرتبة الـ19، بنسبة % من الإنفاق العسكري عالميا، وشملت القائمة الكويت في المرتبة الـ32 بنسبة 0.3%، وسلطنة عُمان في المرتبة الـ37 بنسبة 0.2%، من الحصة العالمية للإنفاق العسكري في 2023.

ويعتبر حجم الإنفاق العسكري للدول كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي والمعروف أيضًا باسم العبء العسكري، هو أبسط مقياس للتكلفة الاقتصادية النسبية للحرب العسكرية على البلاد، وتشير التقديرات ارتفاع العبء العسكري العالمي، من 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022 إلى 2.3% عام 2023.

وفي المتوسط وفقا للبيانات، كانت دول الشرق الأوسط تعاني من العبء العسكري الأعلى في 2023، بنسبة 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي. حيث سجلت لبنان عالميا المرتبة الثانية بنسبة 8.9%، بينما جاءت الجزائر في المرتبة الثالثة بنسبة 8.2%، وفي المرتبة الرابعة جاءت السعودية بنسبة 7.1%، وحلت سلطنة عمان بالمرتبة الثامنة بنسبة 5.4%.