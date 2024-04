السعودية الخامسة عالميا والأولى عربيا في الإنفاق العسكري لعام 2023 والجزائر الثانية عربيا

سجلت السعودية المرتبة الخامسة كأكبر منفق عسكري على مستوى العالم عام 2023 والأولى على المستوى العربي، حيث ارتفع انفاقها العسكري بنسبة 4.3% الى ما يقدر بنسبة 75.8 مليار دولار، أو 7.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، جاء ذلك وفقا لبيانات جديدة حول الإنفاق العسكري العالمي والصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI).

