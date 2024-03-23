تفاصيل جديدة وتأجيل محاكمة المتهمين في واقعة مقتل 3 رهبان مصريين بجنوب أفريقيا

أكدت السلطات القضائية في جنوب أفريقيا، أمس الجمعة، تفاصيل جديدة في واقعة مقتل 3 رهبان مصريين داخل دير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل، في شمال شرقي العاصمة بريتوريا، وقررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين في القضية إلى جلسة 28 مارس/آذار الحالي.

وقامت المحكمة بتوجيه تهمة القتل لمتهمين، بحسب بيان رسمي من المحكمة، والمتهمان هما سعيد بسوندة، مصري، يبلغ من العمر 37 عاماً، وصموئيل أفاماركوس 47 عاماً، أحد الرهبان المقيمين في الدير.

وقالت المحكمة، الجمعة، إن واقعة مقتل الرهبان الثلاثة "جرى اكتشافها من جانب عامل الكنيسة عند حضوره للخدمة في صباح يوم 12 مارس/اذار الحالي، والذي قام بدوره بإبلاغ شماس الكنيسة، وتم استدعاء الشرطة، التي استجوبت المتهمين، وقامت بإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما".

و"دير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل"، الذي شهد الحادث، هو واحد من 11 ديراً تعترف بها الكنيسة الأرثوذكسية المصرية خارج البلاد، ويعود تاريخ بداية إرسال الرهبان المصريين إليه لعام 2014 بعد اعتراف الكنيسة به عام 2013.

وأسفر الحادث عن مقتل وكيل إيبارشية جنوب أفريقيا، الراهب القمص تكلا الصموئيلي، والراهب يسطس آفا ماركوس، والراهب مينا آفا ماركوس، فيما شيعت مصر جثامين الرهبان، الثلاثاء الماضي.

وبحسب وسائل إعلام محلية في جنوب أفريقياً، فإن المتهمين "يقيمان بالمنطقة نفسها التي يوجد بها الدير، وإنه حتى الآن لم يتم الكشف عن دوافعهما لارتكاب الجريمة".