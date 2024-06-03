إمبراطور الإعلام "روبرت مردوخ" يتزوج للمرة الخامسة في سن 93 عامًا

دخل قطب الإعلام الملياردير روبرت مردوخ القفص الذهبي للمرة الخامسة، بعد زواجه من عالمة الأحياء البحرية المتقاعدة إيلينا جوكوفا، في حفل أقيم في مزرعته بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وبحسب التقارير، فقد تبادل مردوخ، البالغ من العمر 93 عامًا، وعروسيه جوكوفا، البالغة من العمر 67 عامًا، نذورهما الزوجية في حفل خاص حضره أفراد العائلة والأصدقاء المقربون.

ويُعدّ هذا الزواج هو الخامس لمردوخ، حيث تزوج سابقًا من باتريشيا تومسون عام 1953، ثم من Anna Torv في عام 1960، ثم من جان مانسون عام 1999، وأخيرًا من الممثلة جيري هول عام 2013.

وتشير المعلومات إلى أن مردوخ تعرف على جوكوفا لأول مرة عام 2019، من خلال لقاء عائلي نظمته زوجته الثالثة ويندي دينغ.

أما جوكوفا فهي الزوجة السابقة لألكسندر جوكوف، وهو ملياردير وسياسي روسي يستثمر في مجال الطاقة. وابنتهما داشا كانت متزوجة سابقا من الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، الذي كان يمتلك نادي تشيلسي لكرة القدم الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويُذكر أن مردوخ هو مؤسس وصاحب إمبراطورية إعلامية ضخمة تضم العديد من كبريات صحف ومحطات التلفزيون العالمية، مثل "نيوز كورب" و "فوكس نيوز".

ولد عام 1930 وبدايته في إنشاء إمبراطوريته كانت في شراء صحيفتين محليتين، وأسس أول صحيفة على المستوى الوطني "ذا أستراليان" التي منحته دفعة قوية في التعامل مع الحكومات لدفعها لتخفيف القيود التنظيمية على الإعلام.