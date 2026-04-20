ميلي في إسرائيل: نقل السفارة إلى القدس يفتح باب تحالفات جديدة

وصل الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي إلى إسرائيل في زيارة وُصفت بأنها تتجاوز البروتوكول التقليدي، إذ حملت أبعادًا رمزية واضحة منذ لحظاتها الأولى. فاختياره التوجه مباشرة إلى حائط المبكى وأداء طقوس دينية، يعكس – وفق ما يرى مراقبون – محاولة لتأكيد التماهي السياسي والثقافي مع إسرائيل، وتقديم نفسه كشريك استراتيجي في مرحلة إقليمية حساسة.

ويقدّر محللون أن غياب التغطية الإعلامية عند الوصول، بطلب منه، يشير إلى رغبة في إدارة الزيارة بعيدًا عن الضجيج، والتركيز على مخرجاتها السياسية.

السفارة في القدس: خطوة سياسية محسوبة

في صلب الزيارة، يبرز إعلان ميلي افتتاح سفارة بلاده في القدس، وهي خطوة تحمل دلالات سياسية واضحة في سياق الاعتراف بالمدينة.

ويرى متابعون أن هذه الخطوة تعكس اصطفافًا أرجنتينيًا صريحًا إلى جانب إسرائيل، وتنسجم مع توجهات دول محدودة اتخذت قرارات مماثلة، رغم حساسية الملف على المستوى الدولي. كما يعتقد مراقبون أن هذه الخطوة قد تمنح بوينس آيرس موقعًا متقدمًا في علاقاتها مع تل أبيب، مقابل احتمالات توتر مع أطراف أخرى.

"اتفاقيات إسحاق": محاولة لتوسيع الدائرة

طرح ميلي مبادرة سياسية جديدة تحت اسم "اتفاقيات إسحاق"، في محاولة – كما يقدّر محللون – لاستنساخ نموذج الاتفاقيات الإقليمية التي وقعتها إسرائيل مع دول عربية، ولكن هذه المرة باتجاه أميركا الجنوبية.

ويشير متابعون إلى أن المبادرة تعكس طموحًا لتوسيع شبكة العلاقات الإسرائيلية خارج محيطها التقليدي، مستفيدة من تحولات سياسية في بعض دول القارة اللاتينية. ومع ذلك، يرى خبراء أن نجاح هذه المبادرة سيبقى مرتبطًا بمدى استعداد دول المنطقة للانخراط في مسار مشابه.

تعزيز الشراكة: أمن وتكنولوجيا ونقل جوي

تشمل الزيارة توقيع مذكرات تفاهم في مجالات متعددة، من بينها التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى شراكات في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

ويعتبر محللون أن هذا التنوع في الاتفاقيات يعكس رغبة مشتركة في بناء علاقة تتجاوز البعد السياسي إلى شراكة استراتيجية طويلة الأمد. كما يلفت مراقبون إلى أهمية افتتاح خط طيران مباشر بين تل أبيب وبوينس آيرس، باعتباره خطوة عملية لتعزيز التبادل الاقتصادي والسياحي.

دلالات المشاركة في مراسم "الاستقلال"

مشاركة ميلي في مراسم "إيقاد المشاعل" وإلقاء كلمات إلى جانب القيادة الإسرائيلية، تُعد – وفق تقديرات سياسية – رسالة دعم علنية تتجاوز الإطار الدبلوماسي التقليدي.

ويرى متابعون أن اختيار ميلي لهذه المشاركة يعكس مستوى غير مسبوق من التقارب السياسي، خاصة في ظل مواقفه المعلنة الداعمة لإسرائيل في المحافل الدولية.

تحالف يتجاوز الظرف الآني

في المحصلة، تعكس زيارة ميلي لإسرائيل تحولًا لافتًا في موقع الأرجنتين داخل خريطة التحالفات الدولية.

ويرى محللون أن ما يجري لا يقتصر على تعزيز العلاقات الثنائية، بل يشير إلى محاولة بناء محور سياسي جديد يربط إسرائيل ببعض دول أميركا اللاتينية، في ظل إعادة تشكل التوازنات الدولية. ومع ذلك، يعتقد مراقبون أن اختبار هذا التحالف سيبقى مرهونًا بقدرته على الصمود أمام الضغوط السياسية والإقليمية المتوقعة.