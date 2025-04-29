رغم مقاطعة إسرائيل || إنطلاق جلسات استماع في "محكمة العدل الدولية" لمناقشة التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه غزة

انطلقت الاثنين جلسات استماع في محكمة العدل الدولية ، والتي ستناقش التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين.

وقال يوجي إيواساوا، رئيس محكمة العدل الدوليةِ في مستهل كلمته: “معَ جلسةِ هذا الصباحِ، تَبدأُ المحكمةُ أسبوعًا من جلساتِ الاستماعِ للطلبِ الذي قُدِّمَ لها من الجمعيةِ العامةِ للأممِ المتحدةِ، حولَ مسألةِ التزاماتِ إسرائيلَ المرتبطةِ بوجودِ ونشاطاتِ الأممِ المتحدةِ، والمنظماتِ الدوليةِ الأخرى، والدولِ الثالثةِ، في الأراضي الفلسطينيةِ المحتلةِ.”

جلساتٌ تَمتدُّ على مدارِ خمسةِ أيامٍ يَستمعُ من خلالها خمسةَ عشرَ قاضيًا من المحكمةِ لمندوبينَ عن ثمانيةٍ وثلاثينَ دولةً باستثناءِ إسرائيلَ التي قَرَّرَتْ مقاطعةَ الجلساتِ وعدمَ الإدلاءِ بمرافعتِها متهمةً وكالةَ غوثٍ وتشغيلِ اللاجئينَ الأونروا بالتعاونِ مع حماس.

وعلى خلفية هذا الموقف صرح وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر :“القضيةُ التي تُناقَشُ هذا الأسبوعِ في لاهاي مشوَّهَةٌ من أساسِها. كان يجبُ أنْ تُرفَعَ ضدَّ الأونروا. تحتَ غطاءِ وكالةٍ أمميةٍ، أصبحتِ الأونروا ذراعًا لحماسَ. لقد خانَتْ تفويضَها تمامًا. قامتْ الأونروا بتوظيفِ أكثرَ من ألفٍ وأربعمئةِ إرهابيٍّ معروفٍ، كثيرٌ منهم شاركَ بشكلٍ نشطٍ في فظائعِ السابعِ من أكتوبر

هذا وينتظر الفلسطينيون قرارًا أمميًا يَسمحُ لهم بدخولِ طعامِهم وشرابِهم ودوائِهم بعدَ تطبيقِ إسرائيلَ حصارًا على دخولِ المساعداتِ الإنسانيةِ على قطاعِ غزةَ منذُ خمسينَ يومًا، وتأكيدٍ أمميٍ على نَفادِ مخزونِ الغذاءِ وانتشارِ المجاعةِ بين السكانِ.

وقال المندوب الفلسطيني في محكمة العدل الدولية عمار حجازي:" “هذا هو جوهرُ السببِ الذي يدفعُ فلسطينَ وأكثرَ من أربعينَ دولةً إلى مخاطبةِ المحكمةِ اليومَ. المسألةُ ليستْ مرتبطةً بعددِ شاحناتِ الإغاثةِ التي تسمحُ بها إسرائيلُ أو تمنعُها من الدخولِ إلى الأراضي الفلسطينيةِ المحتلةِ، خاصةً قطاعِ غزةَ. بل إنَّ إسرائيلَ تُدمِّرُ أسسَ الحياةِ في فلسطينَ، وتَمنعُ الأممَ المتحدةَ وغيرها من المنظماتِ الإنسانيةِ من تقديمِ المساعداتِ الحيويةِ للسكانِ. إنَّها تُمزِّقُ المبادئَ الأساسيةَ للقانونِ الدوليِّ، بما في ذلكَ التزاماتُها بموجبِ ميثاقِ الأممِ المتحدةِ. وتُحوِّلُ فلسطينَ، وبالأخصِّ غزةَ، إلى مقبرةٍ جماعيةٍ للفلسطينيينَ وللأشخاصِ الذينَ يُحاولونَ مساعدتَهم.”