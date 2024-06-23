مخاوف غربية من النفوذ الروسي المتزايد في ليبيا وإفريقيا.. الناتو يبحث سبل التصدي

ينعقد اجتماع حلف شمال الأطلسي (ناتو) في العاصمة الأمريكية واشنطن بين 9 و11 تموز/يوليو المقبل، لبحث التهديدات المتزايدة الناجمة عن الوجود الروسي في إفريقيا، مع التركيز بشكل خاص على ليبيا.

ويُثير قلق الدول الغربية ازدياد النفوذ الروسي في إفريقيا، خاصةً من خلال إنشاء "الفيلق الأفريقي" الجديد ودعمه لقوات خليفة حفتر في ليبيا.

يهدف اجتماع الناتو إلى مناقشة سبل التصدي لهذه التهديدات، بما في ذلك: تقييم مدى الخطر الذي تُشكله القاعدة البحرية الروسية في طبرق على أوروبا والجناح الجنوبي لحلف الناتو.

بالإضافة إلى مناقشة التقارير التي تُشير إلى استخدام روسيا للموانئ الليبية في سرت وطبرق لتفريغ الأسلحة والجنود.

بحث خطط إنشاء "الفيلق الليبي - الأوروبي" في غرب البلاد لمواجهة "الفيلق الأفريقي" الروسي، وتحديد الخطوات اللازمة لمنع روسيا من تعزيز نفوذها في إفريقيا.

كما تُشير مصادر موثوقة إلى وصول طائرات شحن روسية تحمل جنودًا إلى قاعدة براك الشاطئ في ليبيا، بينما وصلت سفن شحن محملة بالعتاد العسكري إلى ميناء طبرق.

وتُقدّر أعداد القوات الروسية في شرق ليبيا بين 1000 و 1500 جندي، وتُستخدم القواعد الجوية في الشرق، مثل قاعدة الجفرة، كمحطات توقف قبل التوجه جنوبًا إلى دول أفريقية أخرى.

يُعدّ اجتماع الناتو بمثابة مؤشر قوي على عزم الدول الغربية على التصدي للنفوذ الروسي المتزايد في إفريقيا، خاصةً في ليبيا، ومن المتوقع أن ينتج عن الاجتماع خطوات ملموسة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.