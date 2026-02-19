دراما كبيرة في بريطانيا: لأول مرة على الإطلاق، تم اعتقال أحد أفراد العائلة المالكة، وهو الأمير السابق أندرو، بسبب الشبهات الخطيرة ضده في قضية جيفري إبستين. وكما هو معروف، تم سحب لقب الأمير من أندرو، الشقيق الأصغر للملك تشارلز، بشكل غير مسبوق بسبب الشبهات في القضية.

كما هو معروف، أُشير إلى أندرو مرات عديدة في وثائق إبستين التي نُشرت في الأشهر الأخيرة، وبالإضافة إلى ذلك، ظهر في سلسلة من الصور المحرجة مع فتيات صغيرات ونساء شابات، إلى جانب الملياردير الأمريكي الذي انتحر عام 2019.

بدءًا من سنوات الألفين، شوهد أندرو أكثر من مرة بصحبة إبستين وشريكته غيلاين ماكسويل. في عام 2010، بعد أن كان إبستين قد اتُهم بالفعل بجرائم جنسية، سافر أندرو ليحل ضيفًا في منزل إبستين في نيويورك. وقد اعتُبر هذا التصرف سوء تقدير وأضر بسمعة الأمير العامة في بريطانيا.

محادثة بريد إلكتروني كُشفت في عام 2011 بين الاثنين، حيث كتب أندرو "سنبقى على تواصل وسنلتقي مجددًا قريبًا"، هزّت المملكة. وكانت المحادثة دليلاً على أنه رغم تصريحات أندرو بأن آخر مرة كانا على تواصل فيها كانت في تلك الزيارة قبل عام، إلا أنه في الواقع واصل العلاقة كالمعتاد.

كانت سنة 2019 نقطة التحول، النقطة التي تحول فيها موجة الانتقادات ضد أندرو إلى تسونامي. فيرجينيا جوفري، إحدى المشتكيات المركزيات ضد إبستين، قدّمت دعوى ضد أندرو في نيويورك، بدعوى أنها أُجبرت على إقامة علاقات جنسية معه عدة مرات عندما كانت قاصرة. أندرو من جانبه نفى بشدة ادعاءاتها.

في نفس السنة أجرى أندرو مقابلة مع شبكة BBC, وعندما سئل عن القضية وعن صداقته مع إبستين، بدلاً من تبرئة اسمه - أعطى أجوبة غريبة ومتناقضة، وأبدى عدم تعاطف مع الضحايا. هذه المقابلة جعلت أندرو محور انتقادات الجمهور في المملكة، وشخصية مكروهة، وتزايدت مطالب الجمهور بسحب ألقابه الرسمية.

بعد ضغط جماهيري مستمر، أعلن القصر الملكي عام 2022 أنه بسبب علاقات أندرو مع إبستين - ستسحب منه مناصبه العسكرية، سيتوقف استخدام لقب "صاحب السمو الملكي" بالنسبة لأندرو، وأنه لن يؤدي بعد الآن أي دور ملكي.