للاشتباه بوقوع حدث أمني: لم يُسمح للرئيس الإسرائيلي بالنزول من الطائرة في باريس مدة 40 دقيقة تقريبًا
ومن المتوقع أن يزور هرتسوغ الوفد الإسرائيلي في القرية الأولمبية – ويشارك في حفل افتتاح الأولمبياد الذي سيقام يوم الجمعة • ويضم الوفد الإسرائيلي إلى المسابقات أكثر من 70 رياضيا
بسبب الاشتباه بحادث أمني، لم يُسمح للرئيس يتسحاق هرتسوغ بالنزول من الطائرة في باريس اليوم (الأربعاء)، واستمرت حالة الاشتباه في الحادث الأمني نحو 40 دقيقة. سبب تأخر الوفد المرافق للرئيس هو أن أحد عمال المطار اقترب من طائرة العال بدون سترة - مما أثار الشكوك في أن هذا كان حادثا أمنيا.
ومن المرتقب أن يزور الرئيس الإسرائيلي الوفد الإسرائيلي في القرية الأولمبية والمشاركة في حفل الافتتاح للألعاب الأولمبية الذي سيجري يوم الجمعة.
ويضم الوفد الإسرائيلي إلى المسابقات أكثر من 70 رياضيًا، وسيفتتح المنتخب الأولمبي الإسرائيلي لكرة القدم هذا المساء مباريات بطولة كرة القدم أمام المنتخب المالي، الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القدس.