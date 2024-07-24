للاشتباه بوقوع حدث أمني: لم يُسمح للرئيس الإسرائيلي بالنزول من الطائرة في باريس مدة 40 دقيقة تقريبًا

ومن المتوقع أن يزور هرتسوغ الوفد الإسرائيلي في القرية الأولمبية – ويشارك في حفل افتتاح الأولمبياد الذي سيقام يوم الجمعة • ويضم الوفد الإسرائيلي إلى المسابقات أكثر من 70 رياضيا

i24NEWS
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الرئيس هرتسوغ
الرئيس هرتسوغHaim Goldberg/FLASH90

بسبب الاشتباه بحادث أمني، لم يُسمح للرئيس يتسحاق هرتسوغ بالنزول من الطائرة في باريس اليوم (الأربعاء)، واستمرت حالة الاشتباه في الحادث الأمني نحو 40 دقيقة. سبب تأخر الوفد المرافق للرئيس هو أن أحد عمال المطار اقترب من طائرة العال بدون سترة - مما أثار الشكوك في أن هذا كان حادثا أمنيا.

Paulina Fatimer/Arkia Spokesperson
رحلة الوفد الإسرائيلي إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، 22.7.24Paulina Fatimer/Arkia Spokesperson

ومن المرتقب أن يزور الرئيس الإسرائيلي الوفد الإسرائيلي في القرية الأولمبية والمشاركة في حفل الافتتاح للألعاب الأولمبية الذي سيجري يوم الجمعة.

ويضم الوفد الإسرائيلي إلى المسابقات أكثر من 70 رياضيًا، وسيفتتح المنتخب الأولمبي الإسرائيلي لكرة القدم هذا المساء مباريات بطولة كرة القدم أمام المنتخب المالي، الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القدس.

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