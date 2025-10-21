بعد عامين من القطيعة: إسرائيل ستعيد علاقاتها مع هذه الدولة

بعد نحو عامين من قطع بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، يبدو أن العلاقات بين البلدين على وشك العودة. فقد فاز الرئيس البوليفي المنتخب رودريغو باز في الانتخابات الأخيرة، منهياً عشرين عاماً من حكم حزب اليسار المتطرف (MAS)، وأجرى محادثة مع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اتفقا خلالها على العمل من أجل تجديد العلاقات الرسمية بين الجانبين.

وجاء في بيان صادر عن مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي أن ساعر هنّأ الرئيس المنتخب على فوزه، وقال: "بعد عقدين من العلاقات غير الجيدة، حان الوقت لإعادة العلاقات إلى مسارها الصحيح". وأضاف البيان أن إسرائيل ترغب في فتح صفحة جديدة مع بوليفيا واستئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة.

من جانبه، أكد باز عزمه على قيادة بوليفيا نحو "انفتاح جديد على العالم وتجديد العلاقات مع إسرائيل".

وأشار ساعر إلى الإمكانات الكبيرة للتعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والأمنية، وأعلن أن إسرائيل سترسل ممثلاً رسمياً لحضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب.

ويُعد فوز باز، الذي تغلّب في الجولة الثانية على منافسه المحافظ خورخي "توتو" كيروجا، علامة على نهاية نحو عقدين من الحكم اليساري في بوليفيا، وسط أزمة اقتصادية تُعتبر من الأسوأ في تاريخ البلاد الحديث.