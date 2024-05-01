تركيا تقرر الانضمام إلى الدعوى القضائية ضد إسرائيل في لاهاي

أعلن فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإندونيسي في أنقرة أنه "في نهاية عملنا القانوني سنقدم بيان التدخل الرسمي في القضية إلى محكمة العدل الدولية من أجل تنفيذ هذا القرار السياسي"

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صورة أرشيفية للرئيس التركي أردوغان
صورة أرشيفية للرئيس التركي أردوغانAP Photo/Emrah Gurel

كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم (الأربعاء)، عن نية بلاده الانضمام إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي والتي تتمحور حول ما يوصف على لسان جنوب أفريقيا بـ "الإبادة الجماعية" للفلسطينيين في قطاع غزة. 

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وأعلن فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإندونيسي في أنقرة، أنه "في نهاية عملنا القانوني، سنقدم بيان التدخل الرسمي في القضية إلى محكمة العدل الدولية من أجل تنفيذ هذا القرار السياسي". وأضاف أن "تركيا ستواصل دعم الشعب الفلسطيني في كل الأوقات" وسط تأكيده على أن "حل الدولتين أمر لا مفر منه".

يُشار إلى أن الرئيس رجب طيب اردوغان اتخذ في أكثر من مناسبة خلال الشهور الستة الماضية منذ اندلاع الحرب في غزة بين إسرائيل وحماس موقفا داعما للأخيرة التي أشعلت فتيل الحرب عقب هجوم غير مسبوق في 7 أكتوبر على البلدات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة. واعتبر اردوغان حماس جسما مقاوما وليس إرهابيا. وأشارت تقارير إلى نية دخول تركيا على خط الوساطة لإنهاء الحرب في غزة إلى جانب مصر وقطر فضلا عن الدور الأميركي الذي يتخذ مسارا علنيا وسريا في آن. 

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وسبق أن صرح أردوغان في يناير الماضي أن بلاده ستقدم وثائق ضد إسرائيل في إطار الدعوى الماثلة أمام محكمة العدل الدولية التي قررت أن لديها صلاحية مناقشة مسألة ما إذا كانت قد ارتكبت إسرائيل إبادة جماعية في غزة، وسط تأكيدها أن هناك بعض العدالة في طلب جنوب أفريقيا حماية مواطني غزة وهو ما أسفر عن قرار المحكمة بأغلبية كبيرة بفرض ستة أوامر على إسرائيل تطالبها بالسماح بزيادة المساعدات الإنسانية للقطاع، ومنع التحريض على الإبادة الجماعية ومعاقبة من يدعو إليها. 

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