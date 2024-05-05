روسيا تعزز وجودها في النيجر بعسكريون جدد ومعدات حربية

ذكر التلفزيون الرسمي في النيجر ليل السبت، أنه قد وصل مدربون روس جدد السبت إلى نيامي، التي سلموها دفعتين من المعدات العسكرية نقلت في طائرتي شحن، بعد أقل من شهر على وصول أول مجموعة مدربين.

وقالت قناة "تيلي ساحل"، إنه "خلال أقل من شهر، استأجرت روسيا 3 رحلات شحن لنقل معدات عسكرية مختلفة، وأقلت عددا من المدربين من الجيش الروسي إلى نيامي".

وفي 10 أبريل، وصلت أول مجموعة ضمت حوالى مئة مدرب روسي إلى العاصمة، وسلمت أول دفعة من أنظمة الدفاع الجوي.

وكانت موسكو وسعت نفوذها في إفريقيا عبر إرسال مسلحين من مجموعة "فاغنر" منذ العقد الأول من الألفية، وبعد فشل تمرد المجموعة على موسكو في يونيو وإعادة تنظيمها تحت مظلة الكرملين، باتت قواتها في القارة تعرف باسم "فيلق إفريقيا".

وأكد فيلق إفريقيا وصوله إلى النيجر.

وأوضح التلفزيون أنه "لم يكن لديه تصريح ببث وصول الرحلة الثانية لأسباب تتعلق بالأمن القومي"، مشيرا إلى أن "الرحلة الثالثة إلى جانب المعدات العسكرية والمدربين، نقلت أيضا كمية كبيرة من المنتجات الغذائية المتنوعة إلى النيجر".

ونقلت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية عن مصادر نيجرية، أن "سفينة شحن إنسانية مقدمة من روسيا وصلت النيجر".