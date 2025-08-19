ماكرون يرد على نتنياهو: "ادعاءات مستفزة - لن تبقى دون رد"

قد يعجبك أيضًا -

بعد رسالة رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو إلى رئيس فرنسا، وصل هذا المساء (الثلاثاء) رد قصر الإليزيه: "الادعاء بأن قرار فرنسا بالاعتراف بدولة فلسطين في شهر سبتمبر هو السبب في تصاعد العنف المعادي للسامية في فرنسا - ادعاء خاطئ، مستفز، ولن يبقى دون رد".

"وفقًا للبروتوكول المتبع في هذا الشأن، سيرد رئيس الجمهورية على رئيس وزراء إسرائيل برسالة، وذلك قبل صدور أي تعليق علني لوسائل الإعلام"، جاء في الرد على نتنياهو. أعمال العنف ضد المجتمع اليهودي غير مقبولة على الإطلاق. الجمهورية تدين وستدافع دائمًا عن مواطنيها اليهود. الفترة الحالية تتطلب الجدية والمسؤولية – وليس خلط المفاهيم أو المناورات.

كما تعهد رئيس الجمهورية منذ عام 2017، ظلت فرنسا وفية للمبادئ التي قادتها منذ الثورة. ومؤخرًا، وفي إطار نضالها الدؤوب ضد معاداة السامية، قرر الرئيس إدراج يوم 12 يوليو/تموز في جدول الأيام الوطنية لإحياء الذكرى، ابتداءً من عام 2026، سيتم إحياءً للذكرى السنوية الـ 120 لبراءة الكابتن درايفوس.

وفي وقت سابق من اليوم، وجّه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو رسالة لاذعة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، زاعمًا أن "الهجوم على إسرائيل والاعتراف بالفلسطينيين قد زادا من معاداة السامية. هذه ليست دبلوماسية، بل استرضاء. هذه التصريحات دفعت حماس إلى الإصرار".

أعرب نتنياهو عن قلقه إزاء تصاعد موجة معاداة السامية في فرنسا، وعدم اتخاذ حكومة ماكرون إجراءات حاسمة لمواجهتها. وزعم نتنياهو: "في السنوات الأخيرة، امتدت معاداة السامية إلى مدن فرنسية. ومنذ تصريحاتكم العلنية التي تهاجم إسرائيل وتلمح إلى الاعتراف بدولة فلسطينية، ازدادت هذه الظاهرة".

وأوضح نتنياهو أيضًا أنه "في أعقاب هجوم حماس الوحشي على شعب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأ متطرفو حماس واليساريون المتطرفون حملة ترهيب وتخريب وعنف ضد اليهود في جميع أنحاء أوروبا. وفي فرنسا، اشتدت هذه الحملة أمام أعينكم". ويعرض رئيس الوزراء أمثلة من أغسطس/آب، عندما تعرض يهودي يرتدي الكيباه للهجوم وسُرقت نجمة داوود منه في ليفري-غارغان. وقبل أيام من ذلك، كُتبت على مكاتب شركة ال عال في باريس عبارات غرافيتي تصفها بأنها "شركة طيران إبادة جماعية".