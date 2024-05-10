توترات متصاعدة: نتنياهو يؤكد على العلاقة المتينة مع بايدن رغم الخلافات حول شحنات الأسلحة

نتنياهو تطرق إلى تفاصيل العقوبات الأمريكية التي شملت توقف توريد 6500 مجموعة توجيه صاروخية تحول الأسلحة العادية إلى أسلحة دقيقة. أكد على جهود إسرائيل لتجنب ضرب المراكز السكانية وأشار إلى أن هذه الأسلحة ضرورية لتقليل الأضرار بالمدنيين.

في المقابل، تحدث الرئيس بايدن في مقابلة مع "سي إن إن"، موضحًا أن الولايات المتحدة لم تجاوز خطها الأحمر بعد بخصوص العمليات في رفح، وأكد على أن أي تحركات في المناطق المكتظة بالسكان يجب أن تتم بحذر. كما لفت إلى أن الشراكة مع مصر مهمة وأن التعاون الإقليمي ضروري للحفاظ على استقرار الشرق الأوسط.

من جانبه، شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال اتصال مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، على أهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة بأسرع وقت ممكن. الوزارة المصرية أصدرت بيانًا يدعو حماس وإسرائيل إلى إظهار المرونة لتحقيق هدنة تسمح بإطلاق سراح المحتجزين وإنهاء العنف.

في سياق آخر، تعليق الأسلحة الأمريكية أثار ردود فعل مختلطة داخل الحكومة الإسرائيلية. وزير الأمن بيني غانتس عبر عن استيائه من التأخير وشدد على أن الشراكة بين الولايات المتحدة وإسرائيل تتجاوز المسائل الأمنية لتشمل القيم المشتركة. غانتس أكد أن الحوار مستمر بين البلدين وأن الأمور الأمنية تُناقَش بشكل مباشر.

وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أثار الجدل بتغريدة اعتُبرت غير مناسبة عن العلاقة بين حماس والرئيس بايدن، مما دعا زعيم المعارضة يائير لابيد للمطالبة بإقالته. رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ تدخل مشيرًا إلى ضرورة تجنب التصريحات التي تضر بالمصالح الإسرائيلية.

وفي ظل هذه الأجواء المتوترة، يستمر الجدل حول سياسات الأمن والدفاع في إسرائيل، مع التركيز على الحاجة إلى استمرار الدعم الأمريكي لضمان أمن الدولة وسلامة سكانها.