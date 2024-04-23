المملكة المتحدة تُقر قانونًا مثيرًا للجدل لإعادة طالبي اللجوء إلى رواندا

بعد عامين من الجدل والتحديات القانونية، وافق البرلمان البريطاني على خطة مثيرة للجدل لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا.

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يهدف هذا القانون إلى الحد من الهجرة غير الشرعية عبر القنال الإنجليزي، حيث يسعى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى ردع المهاجرين الذين يعبرون في رحلات خطيرة على متن قوارب صغيرة.

ينص القانون على نقل بعض طالبي اللجوء الذين يصلون إلى المملكة المتحدة إلى رواندا، حيث ستتم معالجة طلباتهم. وسيتمتع من يحصل على اللجوء بحق البقاء في رواندا، بينما سيتمّ إرجاع من يتم رفض طلبهم إلى المملكة المتحدة.

ومع ذلك، واجهت هذه السياسة معارضة قوية من قبل جماعات حقوق الإنسان والنشطاء الذين يخشون من أن يتعرض طالبو اللجوء في رواندا لسوء المعاملة. كما واجهت الحكومة البريطانية تحديات قانونية، حيث حكمت المحكمة العليا في المملكة المتحدة العام الماضي بأنّ الخطة غير قانونية.

وعلى الرغم من هذه التحديات، يمضي سوناك قدماً في خطته، مدعياً أنها ضرورية للسيطرة على الهجرة غير الشرعية.

وحتى الآن، كلف إرسال المهاجرين رواندا الحكومة البريطانية 220 مليون جنيه إسترليني (274 مليون دولار أمريكي)، وقد يرتفع هذا الرقم إلى 600 مليون جنيه إسترليني بعد إرسال أول 300 شخص إلى شرق إفريقيا.