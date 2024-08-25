ألمانيا : شاب سوري يرتكب مجزرة في زولينغن ويسلّم نفسه

في حادث مأساوي، أودى هجوم بسكين بحياة ثلاثة أشخاص وأصاب عدداً آخر بجروح خلال مهرجان الجمعة في مدينة زولينغن الألمانية، وقد هزّ هذا الحادث الساكنة المحلية وأثار حالة من الصدمة والاستياء.

وأعلنت الشرطة الألمانية اليوم الأحد، في جديد التحقيقات، أن "شاباً يبلغ من العمر 26 عاماً سلم نفسه، مدعيا أنه وراء الهجوم"، وقالت شرطة دوسلدورف في بيان، إن "الرجل صرح بأنه مسؤول عن الهجوم"، مضيفة أنه "تم القبض عليه".

وتابعت الشرطة أن تورط هذا الشخص في الجريمة يخضع حاليا للتحقيق المكثف، وكانت الشرطة قد اعتقلت أمس السبت 3 أشخاص، مشيرة إلى أن "منفذ العملية الذي سلم نفسه، يدعى عيسى وهو سوري الجنسية، ويبلغ من العمر 26 عاما".

وكان تنظيم "داعش" قد أعلن في بيان، مسؤوليته عن عملية طعن وقعت، الجمعة، في مدينة زولينغن، غربي ألمانيا، ما أودى بحياة 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين.

يشار إلر أن الهجوم كان وقع في "فونهوف"، وهو سوق وسط المدينة حيث تمت إقامة مسرح لتقديم عروض موسيقية خلال احتفالات بالذكرى الـ650 لتأسيس مدينة زولينغن.