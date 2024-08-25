ألمانيا : شاب سوري يرتكب مجزرة في زولينغن ويسلّم نفسه

وكانت الشرطة قد اعتقلت أمس السبت 3 أشخاص، مشيرة إلى أن "منفذ العملية الذي سلم نفسه، يدعى عيسى وهو سوري الجنسية، ويبلغ من العمر 26 عاما".

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تستخدم الشرطة الجنائية أضواء الشعلة في 24 أغسطس 2024 لفحص مكان الحادث الذي قُتل فيه ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص وأصيب العديد عندما هاجمهم رجل بسكين في أواخر 23 أغسطس 2024 في زولينغن بغرب ألمانيا،
تستخدم الشرطة الجنائية أضواء الشعلة في 24 أغسطس 2024 لفحص مكان الحادث الذي قُتل فيه ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص وأصيب العديد عندما هاجمهم رجل بسكين في أواخر 23 أغسطس 2024 في زولينغن بغرب ألمانيا،INA FASSBENDER / AFP

في حادث مأساوي، أودى هجوم بسكين بحياة ثلاثة أشخاص وأصاب عدداً آخر بجروح خلال مهرجان الجمعة في مدينة زولينغن الألمانية، وقد هزّ هذا الحادث الساكنة المحلية وأثار حالة من الصدمة والاستياء.

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ألمانيا: مقتل ثلاثة أشخاص في هجوم طعن واستمرار البحث عن المنفذ

وأعلنت الشرطة الألمانية اليوم الأحد، في جديد التحقيقات، أن "شاباً يبلغ من العمر 26 عاماً سلم نفسه، مدعيا أنه وراء الهجوم"، وقالت شرطة دوسلدورف في بيان، إن "الرجل صرح بأنه مسؤول عن الهجوم"، مضيفة أنه "تم القبض عليه".

وتابعت الشرطة أن تورط هذا الشخص في الجريمة يخضع حاليا للتحقيق المكثف، وكانت الشرطة قد اعتقلت أمس السبت 3 أشخاص، مشيرة إلى أن "منفذ العملية الذي سلم نفسه، يدعى عيسى وهو سوري الجنسية، ويبلغ من العمر 26 عاما".

وكان تنظيم "داعش" قد أعلن في بيان، مسؤوليته عن عملية طعن وقعت، الجمعة، في مدينة زولينغن، غربي ألمانيا، ما أودى بحياة 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين. 

يشار إلر أن الهجوم كان وقع في "فونهوف"، وهو سوق وسط المدينة حيث تمت إقامة مسرح لتقديم عروض موسيقية خلال احتفالات بالذكرى الـ650 لتأسيس مدينة زولينغن.

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