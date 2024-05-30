"متفاجئ ومحبط": نتنياهو يهاجم إدارة بايدن بمقابلة مع الإعلام الأجنبي

من المقرر نشر مقابلة جديدة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مع وسائل الإعلام الأمريكية، اليوم الأحد، حسبما ورد الليلة (الخميس) على موقع "بوليتيكو" الأمريكي. وفي المقابلة، هاجم رئيس الحكومة البيت الأبيض، قائلا إنه "متفاجئ ومحبط " من إدارة بايدن لرفض جهود الحزب الجمهوري لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

ويشار إلى أن محكمة العدل الدولية في لاهاي أصدرت مذكرة اعتقال بحق نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب - مع وزير الأمن يوآف غالانت وقادة حماس إسماعيل هنية ويحيى السنوار.

وبعد القرار، أعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن تحرك محكمة العدل الدولية "قرار خاطئ من الأساس"، وأن إدارة بايدن ستعمل مع الكونغرس بشأن إمكانية فرض عقوبات. كما قدم عضوان بمجلس النواب من الحزب الجمهوري، أليس ستيفانيك وتشيب روي، مشروع قانون لفرض العقوبات في وقت سابق من هذا الشهر.

Thomas Kienzle/Pool via AP

ورغم الإشارات الداعية إلى فرض عقوبات، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير الليلة الماضية: إن "العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية ليست أداة فعالة أو مناسبة لمعالجة مخاوف الولايات المتحدة"، إلا أنها أكدت أن الإدارة "" سنعمل مع الكونجرس بشأن خيارات أخرى للتعامل مع هذه القضية."

وهذه ليست المرة الأولى التي يناقش فيها البيت الأبيض مسألة فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وفرض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خلال فترة ولايته عقوبات على المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية -تشمل إلغاء التأشيرات ومنع الوصول إلى الممتلكات- بسبب التحقيق في جرائم حرب مزعومة ارتكبها جنود أميركيون في أفغانستان وجنود الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وغزة. ورفعت الولايات المتحدة تلك العقوبات في عام 2021، ووصفها بلينكن في حينه بأنها "غير مناسبة وغير فعالة".