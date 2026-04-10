تغريدة وزير خارجية باكستان التي أغضبت إسرائيل وهاجمها نتنياهو بشدة

نشر وزير الدفاع الباكستاني، خواجة آصف، منشورًا صادمًا على شبكة X دعا فيه إلى إبادة دولة إسرائيل. كتب: "إسرائيل شر ولعنة على الإنسانية. مواطنون أبرياء يُقتلون على يد إسرائيل، أولاً في غزة، ثم في إيران، والآن في لبنان - وسفك الدماء مستمر دون توقف. آمل وأصلي أن يحترق في الجحيم أولئك الذين أنشأوا هذه الدولة السرطانية على أرض فلسطينية للتخلص من اليهود الأوروبيين". آصف يشغل منصبًا في الدولة التي تدير المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو رد على هذا التصريح المثير للجدل: "دعوة وزير الدفاع الباكستاني لتدمير إسرائيل هي فضيحة. هذا تصريح لا يمكن لأي حكومة أن تقبله، خاصة ليس من حكومة تدعي أنها وسيط محايد من أجل السلام". بعد حوالي 12 ساعة تم حذف تغريدة المسؤول الباكستاني.

كما ذُكر، باكستان هي الدولة التي تتوسط بين إيران والولايات المتحدة. مع بدء وقف إطلاق النار، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو إنه يدعم قرار ترامب بوقف إطلاق نار مؤقت وبدء المفاوضات: "إسرائيل تدعم أيضًا الجهود لضمان ألا تشكل إيران مجددًا تهديدًا نوويًا أو صاروخيًا أو إرهابيًا لأمريكا، لإسرائيل، لجيرانها العرب من جهة إيران، وللعالم".