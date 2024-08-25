السفير الأمريكي في الرياض يؤكد: حزمة اتفاقيات استراتيجية سعودية أمريكية في الطريق

كشف مايكل راتني، سفير الولايات المتحدة لدى السعودية، بأن واشنطن والرياض تتعاونان بشكل مكثف لإنجاز مجموعة من الاتفاقيات الاستراتيجية بين البلدين، وأوضح أن هذه الاتفاقيات، التي وصفها بـ"التاريخية"، من المتوقع أن تُحدث تغييرات عميقة وجذرية في ديناميكيات المنطقة.

وأوضح المسؤول أن الحزمة تشمل عدة جوانب، منها: تعزيز الشراكة الاستراتيجية والعسكرية بين الولايات المتحدة والمملكة، وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، فضلاً عن جهود تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.

كما تتناول الحزمة الجوانب المتعلقة بالفلسطينيين، مع التركيز على ضمان مسار موثوق لإقامة دولة فلسطينية، لكن لم يقدم راتني تاريخاً محدداً لإنجاز هذه الاتفاقيات، مرجعاً ذلك إلى تعقيدات المنطقة وطبيعة الاتفاقيات ذاتها، حسب موقع "الشرق الأوسط".

وأكد السفير الأميركي عن التعاون الاقتصادي بين البلدين، أن التحول العميق الذي تشهده السعودية خلال السنوات الأخيرة، يخلق فرصاً عظيمة للشركات الأميركية في مجالات، منها استكشاف الفضاء لأغراض تجارية، والطاقة المتجددة، إلى جانب الرعاية الصحية، والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي.

ويرى السفير الأميركي أنه على الرغم من أن المنطقة تعج بالمشاكل، فإن جيش وبحرية أميركا كانا حاضرين لردع الهجمات الحوثية في البحر الأحمر.

وقال بشأن حالة عدم اليقين لدى بعض حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، والتزاماتها بردع التهديدات: "نحن نفعل ذلك لأن حرية الملاحة في هذا الجزء من العالم مهمة للغاية؛ ونفعل ذلك بسبب التزامنا بأمن السعودية وأمن هذه المنطقة بأكملها له أهمية قصوى".

وشدد السفير الأمريكي في تفسيره للفيتو الأميركي ضد عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة، على أن بلاده ملتزمة بحل الدولتين وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل الآمنة، لكنه أشار إلى أن "الدولة الفلسطينية في حاجة إلى أن تأتي من خلال العملية السياسية، والمفاوضات بين الأطراف، وليس من خلال أي وسيلة أخرى".