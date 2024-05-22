النرويج وإسبانيا وايرلندا يحددون موعدا رسميًا للاعتراف بالدولة الفلسطينية

اعترفت إسبانيا والنرويج وإيرلندا بالدولة الفلسطينية اليوم (الأربعاء)، على خلفية الحرب في غزة وعدم وجود أفق سياسي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وسيدخل الاعتراف الرسمي حيز التنفيذ في 28 أيار/مايو. وردا على ذلك، أمرت إسرائيل بعودة سفيريها في النرويج وأيرلندا.

وأعلن رئيس وزراء النرويج اليوم أن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية بدءًا من الثامن والعشرين من أيار/مايو. وتنضم البلاد إلى أيرلندا التي أعلنت في وقت سابق اليوم نيتها القيام بذلك. يُشار إلى أن إسبانيا ستنضم أيضًا لهذا الخطوة.

أعلنت سلوفينيا ومالطا خلال الأسابيع الأخيرة عن نيتهما الاعتراف بالدولة الفلسطينية، على الرغم من أن بعضا منهما عرض شروطا مختلفة. يعتبر هذه القرار جزء من جهد متناسق مع دول أخرى، وهو متجه للمساعدة في التوصل الى حل الدولتين والسلام في الشرق الأوسط.

هذا التطور يأتي في السياق مع التصريحات الأخيرة لمسؤول الخارجية في الاتحاد الأوروبي، حيث أعلن جوزيف بوريل أمس أن إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا و"دول أخرى في الاتحاد الأوروبي ستعترف بالدولة الفلسطينية" وإنه أكثر من مجرد اعتراف بالدولة، فهو اعتراف بالرغبة في وجود هذه الدولة".

الاعتراف الأحادي الجانب بدولة فلسطين من قبل الدول له تداعيات دبلوماسية هامة، ومن المتوقع أن يعزز من التعقيدات الديناميكية الموجودة بالفعل للحرب المستمرة مع حماس في غزة.

يشار أيضًا أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت منذ حوالي أسبوعين ، دعم وضع السلطة الفلسطينية في مؤسسات الهيئة. ومع ذلك ، من المتوقع أن تفرض الولايات المتحدة الفيتو على قبول السلطة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

رئيس الوزراء النرويجي أعلن: "النرويج ستعترف بدولة فلسطين. يجب علينا أن نحافظ على البديل الوحيد الذي يقدم حلاً سياسياً للإسرائيليين والفلسطينيين معًا: دولتان ، تعيشان جنبًا إلى جنب ، في سلام وأمان. الاعتراف بفلسطين هو وسيلة لدعم القوى المعتدلة التي خسرت أرضًا في هذا الصراع المستمر والقاسي. ترسل النرويج رسالة قوية ايضا للدول الأخرى لتتبع نموذج النرويج وعدد من الدول الأخرى في أوروبا والاعتراف بالدولة الفلسطينية. وهذا قد يتيح في نهاية المطاف استئناف العملية نحو تحقيق حل الدولتين ومنحها زخماً متجدداً. لقد أوضحت الحرب المستمرة في غزة أن تحقيق السلام والاستقرار يجب أن يرتكز على حل القضية الفلسطينية"

والهدف هو التوصل إلى دولة فلسطينية متماسكة سياسيا، تنبع من السلطة الفلسطينية. نعتقد أن حل الدولتين يصب في مصلحة إسرائيل".