كارثة جسر بالتيمور: السلطات تعلق عمليات البحث وتعلن المفقودين في الحادث

أكدت السلطات في بالتيمور، مساء أمس الثلاثاء، تعليق عمليات البحث عن 6 أشخاص فقد أثرهم إثر انهيار جسر مروري في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند الأمريكية جراء اصطدام ناقلة حاويات به، وقالت وأفادت إن "المفقودين الستة باتوا الآن في عداد القتلى".

وفي هذا السياق، قال المسؤول في خفر السواحل نائب الأدميرال شانون غيلريث خلال مؤتمر صحفي: "بناء على المدة التي استغرقتها عمليات البحث ودرجة حرارة المياه، فنحن الآن لا نعتقد أننا سنعثر على هؤلاء الأفراد على قيد الحياة".

وكان قد انهار جسر مروري كبير في المدينة الواقعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة فجر أمس الثلاثاء، بعدما اصطدمت به ناقلة حاويات، واستعانت فرق البحث والإنقاذ في بحثها عن المفقودين الستة في المياه بمسيرات ومروحيات وغوّاصين.

