ذعر يقطع الأنفاس خلال رحلة فوق المحيط الهندي: مسافرة تفتح باب الطائرة

عاش ركاب رحلة طائرة جيت ستار حالة ذعر تقطع الأنفاس مع وجود أكثر من 200 راكب على متنها متوجهة من بالي في إندونيسيا إلى ملبورن في أستراليا. وجاء في بيان لشركة طيران جيت ستار المنخفض التكلفة يوم الثلاثاء أن الطائرة اضطرت إلى العودة بعد أن حاولت راكبة فتح باب الطائرة بالقوة أثناء تحليقها فوق المحيط الهندي.

وقالت شركة الطيران في بيان لها عن الحادث الذي وقع مساء الاثنين 31 مارس/آذار: "عادت طائرتنا إلى دينباسار (مطار بالي) الليلة الماضية بعد أن حاولت إحدى المسافرات فتح أحد أبواب الطائرة وإساءة معاملة طاقمنا". وأضاف البيان أن السلطات المحلية في بالي أخرجت الراكبة من الطائرة.

