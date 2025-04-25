ترامب عن المحادثات مع إيران: "نحن في وضع جيد، وسيتم إنقاذ أرواح"

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء النرويجي يوناس جير ستجوري. وناقش الزعيمان أيضا، من بين أمور أخرى، القضية النووية الإيرانية ومفاوضات الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق. وقال ترامب: "نعقد الكثير من الاجتماعات بشأن إيران"، وأضاف: "أعتقد أننا في وضع جيد على الطريق نحو التوصل إلى اتفاق. سيتم إنقاذ العديد من الأرواح".

لاحقًا، أضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تامي بروس، في إحاطة إعلامية حول هذه القضية أنه "من غير المقبول أن تمتلك إيران أسلحة نووية. ستُعقد الجولة التالية من المحادثات في عُمان. سيقود مايكل أنطون الوفد الفني، وسيحضرها أيضًا ستيف ويتكوف. المحادثات مع إيران مستمرة، وهي بناءة".