"استهداف طائرة مسيرة: انفجار غامض على سفينة أسطول غريتا تونبرغ

إحدى سفن قافلة "صمود" التابعة لغريتا تونبرغ إلى قطاع غزة اشتعلت فيها النيران اليوم (الثلاثاء) بالقرب من تونس. ادعت الناشطة أن الأمر نتيجة هجوم بطائرة مسيرة، لكن في تونس ينفون ذلك. جميع الركاب الستة وأفراد الطاقم لم يصابوا بأذى.

أفادت السلطات التونسية أن مصدر الانفجار في السفينة داخلي، وقال المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي لإذاعة Mosaique FM إن التقارير حول هجوم بطائرة مسيرة على القافلة "لا أساس لها من الصحة".

وقال الأسطول في بيان إن السفينة التي تحمل العلم البرتغالي تعرضت لأضرار ناجمة عن حريق في سطحها الرئيسي ومخزنها أدناه.

انطلق أسطول المساعدات الإنسانية "صمود" من برشلونة يوم الاثنين الماضي متجهًا إلى قطاع غزة، وعلى متنه مئات النشطاء، من بينهم غريتا تونبرغ. وأوضحت: "سنكسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل". وفي مقابلة مع سكاي نيوز، أضافت تونبرغ أن "الهدف هو تقديم مساعدات رمزية، ولكن أيضًا فتح ممر إنساني". وعندما سُئلت عن موقفها من حركة حماس ، قالت: "أنا لا أؤيد قتل المدنيين، ولكن إذا ترجمنا ذلك إلى واقع ونظرنا إلى مئات الآلاف الذين يموتون في غزة، فهناك مئات الآلاف الذين تُحرمهم إسرائيل من الكرامة الإنسانية والعدالة".