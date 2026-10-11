احتجاجات الطلاب تهز فرنسا.. اتهامات للحكومة بتجاهل المطالب وتصعيد المواجهة الأمنية

تواجه الحكومة الفرنسية برئاسة سيباستيان لوكورنو صعوبة في احتواء الاحتجاجات الطلابية، التي دخلت أسبوعها الثالث وشهدت، الثلاثاء الماضي، مشاركة مئات الآلاف في مختلف أنحاء البلاد. فالحراك الذي انطلق بمطالب تتعلق بنقص المدرسين وسوء البنية التحتية للمدارس، تحول إلى أزمة سياسية على وقع تدخلات أمنية أثارت انتقادات واسعة، بعدما أُصيب طلاب، بينهم قاصرون، بجروح خطيرة.

وبدلاً من حصر التعامل مع الاحتجاجات في الاستجابة للمطالب التعليمية، واصلت الحكومة الدفاع عن أداء الشرطة، واتهمت اليسار الراديكالي بالسعي إلى استغلال التحركات. وأسهم هذا النهج، وفق قراءات سياسية للحراك، في توسيع دائرة التضامن مع الطلاب، مع انضمام أهاليهم ومدرسيهم ونقابيين إلى المطالبة بوقف العنف وتقديم حلول ملموسة.

باحثون: الحكومة تقلل من شأن الشباب

ويربط باحثون اتساع الاحتجاجات بما يصفه بازدراء الحكومة للشباب، وبافتقار عدد من المسؤولين إلى الخبرة المباشرة في التعامل مع المشكلات الاجتماعية. واعتبروا أن السلطات تتعامل مع المحتجين باعتبارهم شباناً لا يدركون حقيقة مطالبهم، وتفترض أنهم يتحركون بتأثير جهات أخرى.

ويرى الباحثون أن خلفية قسم من النخبة الحاكمة، التي تشكلت مساراتها بين مؤسسات تعليمية للنخب ومناصب إدارية عليا، جعلتها بعيدة عن تفاصيل الحياة اليومية والصراعات الاجتماعية.

وبين خشية تقديم تنازلات وصعوبة توفير التمويل، اختارت السلطات نشر وحدات شرطية على نطاق واسع، في خطوة يعتبرها مراقبون أنها لم تردع المحتجين، بل عززت تضامنهم وإصرارهم على مواصلة التحرك. ويحذر من أن العنف قد يدفع بعض الطلاب إلى الابتعاد عن التظاهرات، لكنه يترك لدى آخرين شعوراً متراكماً بالغضب، في ظل تجارب سابقة متوترة بين الشرطة وسكان الأحياء الشعبية.

إصابة طالب في الخامسة عشرة تثير انتقادات أمنية

وتصاعد الجدل بشأن أساليب الشرطة بعد إصابة فتى يبلغ 15 عاماً وفقدانه يده، إثر انفجار قنبلة أطلقتها الشرطة قرب مدرسته الثانوية في مدينة لانس، الاثنين الماضي. وأعلن وزير الداخلية لوران نونيز، الأربعاء، تعليق استخدام القنابل الصوتية ضد الحراك الطلابي إلى حين اتضاح ملابسات الإصابة.

لكن القرار لم يمنع تكرار المواجهات خلال تظاهرات الخميس، لا سيما في ساحة الباستيل بباريس، حيث استخدمت الشرطة الهراوات والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. وامتد القلق من أساليب التعامل الأمني إلى الأمم المتحدة، إذ أعلنت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الجمعة، أنها تتابع بقلق الحوادث المرتبطة بالتظاهرات، داعية إلى تجنب الاستخدام غير المتناسب للقوة من جانب قوات الأمن.

ويشير مراقبون إلى أن حجم الانتشار الأمني الحالي يختلف، وفق تقديرهم، عن تدخلات سابقة استهدفت عادة مجموعات بعينها اعتُبرت أكثر راديكالية بهدف عزلها عن بقية المتظاهرين. كما انتقد المراقبون الاستعانة بوحدات لا تتخصص في التعامل مع الاحتجاجات، من بينها شرطة البلديات وفرق مكافحة الجريمة.ط

اتهامات بازدواجية المعايير بين الطلاب والمزارعين

ويعتبر خبراء أن التباين في تعامل السلطات مع الطلاب والمزارعين يكشف، عن نظرة تقلل من قدرة الشباب على التعبير المستقل عن مطالبهم. فالمزارع الذي يحرق الإطارات أو يغلق طريقاً يُعامل باعتباره شخصاً بالغاً يستخدم وسائل الضغط المتاحة، بينما يُشكك في وعي الطالب وقدرته على اتخاذ قراره عندما يضع حاوية نفايات في الشارع، رغم تشابه أساليب الاحتجاج.

ويقول المراقبون إن هذا التعامل يمس بكرامة الشباب ويعزز شعورهم بأن مطالبهم لا تؤخذ على محمل الجد. ومن بين الشعارات التي رُفعت خلال الاحتجاجات: «صغار جداً كي يستمعوا إلينا، لكن كبار بما يكفي ليرشّونا بالغاز".

الحكومة تتهم اليسار

وفي مواجهة اتهامات الحكومة لحركة «فرنسا الأبية»، بقيادة جان لوك ميلانشون، بالوقوف وراء الاحتجاجات، يقول خبراء إن دعم قوى اليسار للحركات الاجتماعية تقليد سياسي معروف، وإن مشاركة نواب وشخصيات من الحركة إلى جانب الطلاب لا تعني أنهم يسيطرون على الحراك أو يوجهونه.

ويشير الخبراء إلى مشاركة اشتراكيين وبيئيين وشيوعيين في التظاهرات ودعمها، معتبرين أن تركيز الاتهامات الحكومية على «فرنسا الأبية» وحدها يعكس توجهاً للبحث عن جهة خارجية يمكن تحميلها مسؤولية اندلاع الاحتجاجات. ويستحضرون في هذا السياق اتهامات وُجهت خلال حراك عام 1968 إلى الصين وكوبا، ثم إلى تنظيمات يسارية وتروتسكية في سبعينيات القرن الماضي.

وعود بالحوار.. ومطالب بإجراءات فورية

وفي محاولة لاحتواء الغضب، أقر لوكورنو، في خطاب مساء الأربعاء، بأن «غضب الشباب لم يأتِ من فراغ»، لكنه لم يعلن إجراءات تفصيلية لمعالجة أسبابه. واكتفى بالدعوة إلى الحوار وتعزيز «الديمقراطية الداخلية» في المدارس الثانوية، إلى جانب إتاحة تقديم الملاحظات عبر منصة إلكترونية، مع إرجاء إعلان القرارات إلى نهاية أكتوبر/تشرين الأول.

ولم تلقَ هذه التعهدات قبولاً لدى المنظمات الطلابية والنقابات، التي تطالب بخطوات فورية تشمل توفير وظائف للمدرسين، وإصلاح مباني المدارس وتحسين عزلها الحراري، ومعالجة المشكلات المرتبطة بمنصة القبول الجامعي.

ويعتبر مراقبون أن الاكتفاء بالإعلان عن قرارات ستُعلن لاحقاً يعكس، وفق تقديرهم، عدم فهم لطبيعة الحركات الاجتماعية، موضحاً أن المشاركين في حراك يشعرون خلاله بقوتهم لن يكتفوا بالتصريحات ما لم تقترن بإجراءات ملموسة.

ثلاثة آلاف أستاذ بديل.. لكن النقص مستمر

وفي خطوة عملية محدودة، أعلن وزير التعليم إدوار جيفريه، مساء الخميس، توفير نحو ثلاثة آلاف أستاذ بديل للمؤسسات الأكثر تضرراً من النقص بحلول الثلاثاء المقبل، إلى جانب فتح المجال لتوظيف مئات المدرسين الجدد وتخصيص ساعات تدريس إضافية لتغطية الغياب.

وأقر الوزير بأن المدرسين الثلاثة آلاف يعملون بالفعل لدى الوزارة، لكنهم لا يتولون التدريس حالياً بسبب صعوبات في توزيعهم على المناطق. ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الإجراءات ستكفي لتلبية مطالب المحتجين أو تخفيف حدة الأزمة.

هل تنهي العطلة المدرسية الاحتجاجات؟

ولا يستبعد مراقبون أن تراهن الحكومة على العطلة المدرسية التي تبدأ في 17 أكتوبر/تشرين الأول لخفض زخم التظاهرات، في ظل استمرار التعهدات من دون حلول جذرية. لكنهم يحذرون من أن هذا الرهان قد لا ينجح، مستشهداً باحتجاجات عام 2006 التي استؤنفت بعد العطلة، رغم التوقعات آنذاك بانتهائها.

ويزداد المشهد تعقيداً مع انضمام فئات أخرى من العاملين في قطاع التعليم إلى الحراك، وطرحها مطالب خاصة، فيما قد يدفع الغضب لدى شرائح اجتماعية أخرى إلى تحركات إضافية. وبحسب مراقبين، فإن استمرار المماطلة من دون مقترحات جدية قد يوسع نطاق الأزمة، ويحوّل الاحتجاجات الطلابية من تحرك مرتبط بأوضاع المدارس إلى مواجهة اجتماعية وسياسية أوسع مع الحكومة.