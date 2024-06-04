بعد أيرلندا وإسبانيا والنرويج - سلوفينيا تعترف رسميًا بالدولة الفلسطينية

اعترفت سلوفينيا اليوم (الثلاثاء) رسميًا بالدولة الفلسطينية، وبذلك انضمت إلى أيرلندا وإسبانيا والنرويج، التي فعلت ذلك الأسبوع الماضي.

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وجاء هذا الإعلان أيضًا في تغريدة على حساب وزارة الخارجية السلوفينية على تويتر، جاء فيها: "عزيزي الشعب الفلسطيني، القرار النهائي الذي اتخذته سلوفينيا اليوم هو رسالة أمل وسلام. ونعتقد أن حل الدولتين وحده هو الذي يمكن أن يؤدي إلى ذلك. إن سلوفينيا ستواصل العمل بلا كلل من أجل أمن البلدين، فلسطين وإسرائيل".

وأعلنت مالطا أيضًا أنها تعتزم اتخاذ هذه الخطوة، حيث قال متحدث باسم وزارة الخارجية في البلاد لـ RTÉ News الأسبوع الماضي: "تتابع حكومة مالطا التطورات في الشرق الأوسط لتحديد الجداول الزمنية المثلى لهذا التطور المهم في أقرب وقت ممكن".