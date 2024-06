بعد أيرلندا وإسبانيا والنرويج - سلوفينيا تعترف رسميًا بالدولة الفلسطينية

اعترفت سلوفينيا اليوم (الثلاثاء) رسميًا بالدولة الفلسطينية، وبذلك انضمت إلى أيرلندا وإسبانيا والنرويج، التي فعلت ذلك الأسبوع الماضي.

https://twitter.com/i/web/status/1798081688343548163