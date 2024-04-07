البحرية البريطانية تبلغ عن وقوع هجوم بالقرب من البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن

قالت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) إنها تلقت تقريرًا عن حادث على بعد 59 ميلًا بحريًا جنوب غرب عدن، اليمن، ووصفته بأنه هجوم خلال تحديث على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف البيان أن "السلطات تحقق في الأمر"، و"ننصح السفن بالعبور بحذر".

وأبلغت الوكالة البحرية البريطانية عن هجوم سابق وقع قبل 11 ساعة، ووصف على أنه تم بصاروخين على مقربة من سفينة في منطقة البحر الأحمر، على بعد 60 ميلاً بحريًا جنوب غرب الحديدة اليمنية.

ونشرت UKMTO على موقع X أن "الهجوم الأول اعترضته قوات التحالف، والثاني اصطدم بالمياه على مسافة من السفينة"، مضيفًة أن "السفينة لم تبلغ عن أي أضرار وتم الإبلاغ عن سلامة الطاقم".

يواصل الحوثيون المدعومون من إيران شن هجمات على السفن التجارية في المنطقة، في حين بدأ التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة حماية خطوط الشحن التجارية في "عملية حارس الرخاء".

وفي أواخر مارس/آذار، دخل الأسطول الروسي في المحيط الهادئ أيضًا منطقة البحر الأحمر بقوة تتكون من طراد صاروخي وفرقاطة. وتدربت السفن الحربية على تدريبات على متن السفن وفقًا لسيناريوهات مختلفة وستواصل "المهام كجزء من رحلة بحرية طويلة المدى"، وفقًا لتقرير وسائل الإعلام الحكومية.