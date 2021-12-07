بيكين تهدد واشنطن بـ "دفع ثمن" مقاطعتها الدبلوماسية للألعاب الأولمبية الشتوية

"المسعى الأمريكي للتدخل في الأولمبياد بدافع التحيز الإيديولوجي بناء على أكاذيب وشائعات، يكشف نواياها الخبيثة"

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، اليوم الثلاثاء، إن "الولايات المتحدة ستدفع ثمن خطوتها السيئة، ترقبوا ما سيحصل"، جراء قرارها بمقاطعتها الدبلوماسية للألعاب الأولمبية الشتوية، وأضاف أن "المسعى الأمريكي للتدخل في أولمبياد بكين الشتوي بدافع التحيز الإيديولوجي بناء على أكاذيب وشائعات، سوف يكشف فقط نوايا (الولايات المتحدة) الخبيثة".

وأكد تشاو ليجيان أن "الألعاب الأولمبية الشتوية ليست مسرحا للاستعراض والتلاعب السياسي" متهما الولايات المتحدة باتخاذ "خطوات تتدخل في أولمبياد بكين الشتوي وتقوضه".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أمس الاثنين مقاطعتها الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية المزمع اقامتها بين 4 و20 فبراير/شباط 2022 في انتقاد محدود لسجل الصين في مجال حقوق الإنسان، لكن القرار لن يمنع الرياضيين الأمريكيين من المشاركة في المسابقات.

وأتى قرار واشنطن بعدما أمضت الإدارة الأمريكية أشهرا عدة في محاولة التوصل إلى الموقف الأنسب حيال الأولمبياد الشتوي.

وتتهم واشنطن بكين بارتكاب "إبادة" في حق المسلمين الأويغور في شينجيانغ في شمال شرق الصين.