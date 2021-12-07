كأس العرب : المغرب يتربع صدارة المجموعة الثالثة

ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد المنتخب السعودي عند نقطة واحدة

ودع المنتخب السعودي، اليوم الثلاثاء، منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم، عقب خسارته أمام المنتخب المغربي (0-1) خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.

ويدين المنتخب المغربي بالفضل في هذا الفوز للاعبه كريم البركاوي الذي سجل هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد المنتخب السعودي عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

ومن جهة أخرى، تلقى المنتخب الفلسطيني خسارة ثقيلة أمام نظيره الأردني (1-5), وبهذه الخسارة تذيل أسفل الترتيب محتلا المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة, ورفعت الأردن رصيدها إلى 6 نقاط في المركز الثاني لتتأهل بذلك إلى الدور المقبل.

ومن المرتقب أن يقابل المنتخب الوطني المغربي الذي تربع صدارة المجموعة، صاحب الصف الثاني من المجموعة التي تأهل عنها كل من الجزائر ومصر.