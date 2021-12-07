y

عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • رياضة
  • كأس العرب : المغرب يتربع صدارة المجموعة الثالثة

كأس العرب : المغرب يتربع صدارة المجموعة الثالثة

i24NEWS

دقيقة 1
احتفل لاعب الوسط كريم البركاوي المغربي ، بعد تسجيله الهدف الافتتاحي لفريقه خلال مباراة المجموعة الثالثة في كأس العرب لكرة القدم بين المغرب والسعودية على ملعب الثمامة بالدوحة ، قطر ، الثلاثاء 7 ديسمبر 2021.
(AP Photo/Darko Bandic)احتفل لاعب الوسط كريم البركاوي المغربي ، بعد تسجيله الهدف الافتتاحي لفريقه خلال مباراة المجموعة الثالثة في كأس العرب لكرة القدم بين المغرب والسعودية على ملعب الثمامة بالدوحة ، قطر ، الثلاثاء 7 ديسمبر 2021.

ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد المنتخب السعودي عند نقطة واحدة

ودع المنتخب السعودي، اليوم الثلاثاء، منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم، عقب خسارته أمام المنتخب المغربي (0-1) خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.

Video poster

ويدين المنتخب المغربي بالفضل في هذا الفوز للاعبه كريم البركاوي الذي سجل هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد المنتخب السعودي عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

ومن جهة أخرى، تلقى المنتخب الفلسطيني خسارة ثقيلة أمام نظيره الأردني (1-5), وبهذه الخسارة تذيل أسفل الترتيب محتلا المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة, ورفعت الأردن رصيدها إلى 6 نقاط في المركز الثاني لتتأهل بذلك إلى الدور المقبل.

ومن المرتقب أن يقابل المنتخب الوطني المغربي الذي تربع صدارة المجموعة، صاحب الصف الثاني من المجموعة التي تأهل عنها كل من الجزائر ومصر.