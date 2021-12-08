كأس العرب: المغرب يواجه الجزائر في ربع نهائي البطولة المقامة في قطر

رجح اللعب النظيف كفة المنتخب المصري ليرتقي إلى صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط

سيواجه المنتخب المغربي "الرديف"، نظيره الجزائري، يوم السبت المقبل، ضمن تصفيات ربع نهائي بطولة كأس العرب المقامة في قطر، بعد تعادل منتخبي مصر والجزائر، بتنيجة (1-1) في المباراة التي جمعتهما، أمس الثلاثاء، في نهاية دور المجموعات على ملعب الجنوب في الدوحة.

واحتل المنتخب الجزائري المركز الثاني وراء المنتخب المصري، ورجح اللعب النظيف كفة المنتخب المصري ليرتقي إلى صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، وملاقاة منتخب الأردن في دور الربع.

وتصدر المغرب مجموعته الثالثة برصيد 9 نقاط، محققا العلامة الكاملة، عقب فوزه على منتخبات فلسطين والأردن برباعية نظيفة، ثم انتصارهم على السعودية بهدف نظيف.