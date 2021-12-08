يفتتح منتخب الإمارات مبارياته أمام نظيره الإسرائيلي في 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري على استاد نتانيا

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن مشاركة منتخب الشباب في بطولة دولية ودية رباعية مصغرة لكرة القدم تستضيفها إسرائيل بين 12 و17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، تضم أيضا منتخبي ألمانيا وروسيا.

وقال الاتحاد الإماراتي للعبة عبر موقعه الرسمي، “يستعد منتخبنا الوطني للشباب مواليد 2003 للمشاركة في البطولة الدولية الودية الرباعية تحت 18 عاما، التي ينظمها الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم للفترة من 12 إلى 17 ديسمبر الجاري، بمشاركة منتخبات الإمارات وإسرائيل وروسيا وألمانيا”.

وقال التحاد“تأتي مشاركة منتخبنا الوطني في هذه البطولة تفعيلا لاتفاقية التفاهم بين الاتحادين الإماراتي والإسرائيلي في حفل كبير أقيم يوم 17 ديسمبر 2020 في مقر اتحاد الإمارات لكرة القدم بدبي، بحضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)”.

ويفتتح منتخب الإمارات مبارياته أمام نظيره الإسرائيلي في 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري على استاد نتانيا، ثم يواجه روسيا في 15 منه على استاد شفاييم، وألمانيا على الملعب ذاته في 17 من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وستشكل المشاركة في البطولة الزيارة الأولى من نوعها لفريق رياضي إماراتي إلى إسرائيل بعد تطبيع العلاقات بين البلدين في غشت 2020.