كأس العرب/ مدرب المنتخب المغربي: "تبا للسياسة التي فرقتنا، لو فازت الجزائر فهو شرف لي كعربي افريقي مسلم"

عومتة:"من يضعنا في خانة الترشيحات للفوز بالبطولة، عليه أيضا أن يرشح الجزائر ومصر وقطر البلد المنظم"

قال مدرب المنتخب المغربي الرديف/ الحسين عموتة، "أتمنى أن تكون كأس العرب لمنتخب من شمال إفريقيا وأيا كان الفائز بها عليه أن يحتفل مع جيرانه واخوته، تبا للسياسة التي فرقتنا، يجمعنا مصير واحد ودين واحد، أنا شخصيا اتمني الفوز لبلدي لكن لو فازت الجزائر فهو شرف لي كعربي افريقي مسلم".

وأشار عموتة إلى أنه "نلعب جيدا وربحنا مباراتين لحد الآن لكن من يضعنا في خانة الترشيحات للفوز بالبطولة، عليه أيضا أن يرشح الجزائر ومصر وقطر البلد المنظم، نملك مجموعة رائعة وخط هجوم في المستوي لكن لسنا الأفضل في البطولة، منتخب الجزائر يستحق الاحترام وهو بالنسبة لي الاوفر حظا إذا نظرنا لبعض الجوانب"

وأكد عموتة " ليست مبالغة مني ولكن عندما تملك لاعبا بحجم يوسف بلايلي في منتخبك يصنع الفارق في أي مباراة وحارس كبير كمبولحي ومراوغ بارع مثل براهيمي فحتما ستجعل مهمة أي منتخب صعبة ليهزمك ويخرجك من البطولة".

ومن جهتهما أكدا لاعبا المنتخب المغربي، لبدر بانون ومحمد الشيبي خلال الحصة التدريبية، "طموح المغرب إلى مواصلة المشوار في كأس العرب، معتبرين مباراة الجزائر لقاء في كرة القدم ليس إلا"

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الوطني سيواجه نظيره الجزائري السبت الوشيك، في الساعة الثامنة مساء بتوقيت المغرب، على أرضية ملعب الثمامة.

وفاز المنتخب السعودي (1-0)، لحساب الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العرب “فيفا” المقامة في قطر