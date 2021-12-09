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برشلونة يفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 17 عاماً

i24news

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داروين نونيز لاعب بنفيكا ، أسفل اليسار ، يتحدى الكرة مع لاعب برشلونة رونالد أراوجو خلال مباراة كرة قدم بدوري أبطال المجموعة E بين بنفيكا وبرشلونة على ملعب لوز في لشبونة ، البرتغال ، يوم الأربعاء ، 29 سبتمبر ، 2021.
(AP Photo/Armando Franca)داروين نونيز لاعب بنفيكا ، أسفل اليسار ، يتحدى الكرة مع لاعب برشلونة رونالد أراوجو خلال مباراة كرة قدم بدوري أبطال المجموعة E بين بنفيكا وبرشلونة على ملعب لوز في لشبونة ، البرتغال ، يوم الأربعاء ، 29 سبتمبر ، 2021.

على الأغلب فقد انعكس غياب ليونيل ميسي عن تركيبة هذا الفريق الأسطوري على سير لعبه ما أفقده التأهل

فشل فريق برشلونة، في التأهل إلى المراحل الإقصائية من البطولة للمرة الأولى منذ 17 عاماً، وذلك بعد هزيمته أمام بايرن ميونخ 0-3.

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وتعتبر هذه النتيجة مأساوية لفريق لم يغب عن المراحل الإقصائية من دوري الأبطال منذ موسم 2003-2004، حين لم يتأهل إلى البطولة من الأساس، وفق البي بي سي. 

وعلى الأغلب فقد انعكس غياب ليونيل ميسي عن تركيبة هذا الفريق الأسطوري على سير لعب الفريق الذي كان بحاجة إلى تحقيق نتيجة مماثلة لفريق بنفيكا البرتغالي ليضمن التأهل، لكن الأخير فاز على أرضه ضد دينامو كييف 2-0، تاركاً فريق المدرب تشافي هيرنانديز في المركز الثالث بالمجموعة، ليخوض مباراة فاصلة للتأهل إلى المراحل الإقصائية من بطولة الدوري الأوروبي.