الصين تحذر الدول المقاطعة دبلوماسياً للألعاب الأولمبية من أنها "ستدفع الثمن"

قبل الرئيس الروسي دعوة نظيره الصيني شي جينبينغ وأعلنت فرنسا أنها لن تقاطع دبلوماسيًا الألعاب الشتوية في بكين

وجهت الصين الخميس تحذيرًا لأربع دول غربية بأنها "ستدفع ثمن" إعلانها مقاطعتها دبلوماسيًا دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، المرتقبة في بكين في شباط/فبراير المقبل.

وتصدرت الولايات المتحدة تلك الدول بإعلانها في وقت سابق هذا الأسبوع، أنها ستقاطع دبلوماسيا الألعاب الشتوية على خلفية تجاوزات حقوقية بحق أقلية الأويغور المسلمة في منطقة شينجيانغ، وتلتها في ذلك، استراليا وبريطانيا وكندا.

وباستثناء لافت، قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعوة نظيره الصيني شي جينبينغ. كما أعلنت فرنسا أنها لن تقاطع دبلوماسياً الألعاب الشتوية في بكين.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبن أمام الصحافيين إن تلك الدول التي سترسل رياضيين الى الألعاب الأولمبية لكن ليس مسؤولين رسميين، "ستدفع ثمن" قرارها. وأضاف وانغ أن "استخدام الولايات المتحدة واستراليا وبريطانيا وكندا ساحة الألعاب الأولمبية لغايات تلاعب سياسي أمر لا يحظى بشعبية ويصل إلى حد عزل نفسها. سيدفعون حتما ثمن هذه الخطوة السيئة".

وقال الناطق الصيني إن بلاده لم ترسل دعوات إلى الدول المعنية. وأضاف "سواء حضر ممثلوهم الرسميون أم لا، فإن الألعاب الشتوية في بكين ستكون ناجحة".

وأضاف "الرياضة لا علاقة لها بالسياسة. الألعاب الأولمبية هي تجمع كبير للرياضيين وعشاق الرياضة وليست مسرحًا للسياسيين لتقديم عرض".

وساندت مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان قرار المقاطعة ووصفته مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في الصين صوفي ريتشاردسون بانه "خطوة مهمة نحو الوقوف في وجه جرائم الحكومة الصينية ضد الانسانية التي تستهدف الأويغور وأقليات أخرى ناطقة بالتركية".

وأعلن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، الأربعاء أن اللجنة تبقى على الحياد سياسيا في هذه المسألة مع التشديد على النقطة المهمة وهي "مشاركة الرياضيين في الألعاب الأولمبية".

تنظم الألعاب الأولمبية الشتوية من 4 الى 20 شباط/فبراير لكن من المتوقع أن تحد قيود كورونا من دخول الأجانب الى بكين، في إطار مكافحة السلطات الصينية انتشار الوباء.