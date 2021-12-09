رواد منصات التواصل الاجتماعي يعينون حكما إسرائيليا لمباراة المغرب والجزائر والفيفا تحسم

الفيفا:"مهمة اسناد قيادة مباراة المغرب والجزائر أوكلت للحكم الدولي البرازيلي ويلطون سامبايو

أثارت تدوينات نشرت على منصات التواصل الاجتماعي خبر تعيين حكم إسرائيلي (أورال كرانفالد) لإدارة مباراة المغرب والجزائر في ربع نهائي كأس العرب فيفا قطر 2021. المزمع اقامتها يوم السبت الوشيك. والفيفا تحسم الموقف بإعلان الحكم البرازيلي ويلطون سامبايو لقيادة المباراة.

وقال لجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إن مهمة اسناد قيادة مباراة الديربي المغاربي أوكلت للحكم الدولي البرازيلي ويلطون سامبايو بمساعدة كل من مواطنيه، سيمون دانيلو وبيريز برونو، فيما أسندت لاحكم الياباني مهارا جون غرفة "الفار".

وستقام المباراة الفاصلة بين المنتخبين المغربي والجزائري، يوم السبت على ملعب "البيت" بمدينة الخور القطرية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت المغرب والعاشرة بتوقيت قطر.

ومن جهته قال موقع "البطولة"، إن إدارة مباراة الجزائر والمغرب لم تسند لحكم إسرائيلي، وأفاد نقلا عن مصدر وصفه بـ"المطلع"، أن "لائحة الحكام الذين تمت المناداة عليهم لقيادة مباريات البطولة العربية، لا تضم اسم أي حكم إسرائيلي."

وبالعودة إلى لائحة الحكام المعتمدين من الفيفا لإدارة مباريات كأس العرب لا يوجد هذا الاسم ولا يوجد أي حكم يحمل الجنسية الاسرائيلية، وبالتالي فالأمر يتعلق بتعيين افتراضي من رواد منصات التواصل الاجتماعي.