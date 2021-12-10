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برشلونة يعلن إصابة ألبا وديباي

i24news

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الاسباني جوردي ألبا الذي مدد عقده مع برشلونة حتى 2024 فرحا بهدف زميله الاورغوياني لويس سواريز في مرمى ريال مدريد في اياب الدور نصف النهائي لكأس إسبانيا في 27 شباط/ فبراير 2019
Javier Soriano (AFP)الاسباني جوردي ألبا الذي مدد عقده مع برشلونة حتى 2024 فرحا بهدف زميله الاورغوياني لويس سواريز في مرمى ريال مدريد في اياب الدور نصف النهائي لكأس إسبانيا في 27 شباط/ فبراير 2019

برشلونة يعلن إصابة ألبا وديباي دون تحديد مدة غيابهما

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الخميس عن إصابة مهاجمه الهولندي ممفيس ديباي وظهير الفريق جوردي ألبا.

وتعرض ديباي وألبا خلال مباراة برشلونة أمام بايرن ميونخ الألماني الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، التي انتهت بخسارة البلوجرانا بثلاثية نظيفة أطاحت به خارج المسابقة من دور المجموعات للمرة الأولى منذ 20 عامًا.

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ولم يعلن النادي في بيانه عن المدة المتوقعة لغياب لاعبيه، مشيرًا إلى أن “مدى تطور الإصابة سيحدد إمكانية عودتهما” للمباريات المقبلة.

وغادر ألبا المباراة مصابًا في الدقيقة 31 بسبب شعوره بآلام في عضلة الفخذ الأيمن، بينما أكمل ديباي، هداف الفريق بثمانية أهداف، المباراة، لكنه اشتكى لاحقا من لآلام بعضلة القدم اليسرى.

وينضم اللاعبان إلى قائمة الإصابات التي تضم كلا من أنسو فاتي وسرخيو أجويرو ومارتين برايثوايت وبيدري وسرخيو أجويرو.

وسيعود الفريق الكتالوني للتدريبات الجماعية صباح السبت المقبل قبل أن يعقد المدير الفني تشافي هرنانديز مؤتمرا صحفيا أمام وسائل الإعلام.

ويستعد الفريق الكتالوني لمواجهة أوساسونا الأحد المقبل من الجولة 17 في الدوري الإسباني.